Как безвкусный дым крадет будущее российских подростков

Проблема употребления электронных сигарет среди молодежи становится все более актуальной. Согласно отчёту Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по меньшей мере 15 миллионов подростков в возрасте 13-15 лет используют электронные сигареты.

Врач Екатерина Дмитренко рассказала RuNews24.ru об опасности, связанной с использованием вейпов, о никотиновой зависимости и последствиях, которые несет за собой это явление.

По данным ВОЗ, количество пользователей электронных сигарет в мире превышает 100 миллионов человек. Из них 86 миллионов составляют взрослые, однако особенно тревожным является тот факт, что 15 миллионов детей употребляют вейпы. Как показывает статистика, подростки курят электронные сигареты в среднем в девять раз чаще, чем их взрослые сверстники.

«Электронные сигареты позиционируются как менее вредные альтернативы традиционным, но это вводит молодежь в заблуждение, создавая ложное ощущение безопасности».

Одной из главных проблем, связанных с использованием электронных сигарет, является риск формирования никотиновой зависимости у детей и подростков. В отличие от взрослых, чья зависимость может иметь основательную историю потребления никотина, дети, которые только начинают использовать вейпы, оказываются под угрозой зависимого поведения с первых раз.

«Употребление электронной сигареты в раннем возрасте может существенно увеличить вероятность развития глубокой зависимости, которая проявляется в дальнейшем потреблении никотина. Мы рискуем потерять поколение, с которым было проведено немало усилий по борьбе с курением».

Не стоит забывать и о физических последствиях употребления электронных сигарет. Исследования показывают, что использование вейпов может привести к воспалительным процессам в легких, ухудшению состояния сердечно-сосудистой системы и другим нарушениям

Хотя вейпы могут содержать меньше токсичных веществ, чем традиционные сигареты, они все равно являются опасными для здоровья. Молодой организм особенно уязвим для различных химических соединений, которые входят в состав жидкости для электронных сигарет.

Ситуация с употреблением электронных сигарет среди подростков требует внимания и осознания серьезности проблемы. По мнению врача Екатерины Дмитренко, необходимо расширять образовательные программы, направленные на упрощение информации о вреде вейпов, а также подкреплять инициативы по ограничению их продажи несовершеннолетним. Снижение распространенности электронных сигарет среди молодежи может стать значимым шагом к улучшению здоровья нации и предотвращению нового витка никотиновой зависимости.