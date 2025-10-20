Родители придумали, как перестать делать поделки для детсада и школы

В образовательных учреждениях начался сезон осенних конкурсов и ярмарок. В связи с этим вырос спрос на готовые поделки в интернете, где "творческие работы" из природных материалов и пластилина предложены по цене до 1500 рублей.

© Freepik

За последнюю неделю возросло количество таких запросов, как "поделка в школу на заказ" и "легкая осенняя поделка". Продавцы предлагают целые разделы с готовыми изделиями для конкурсов, там можно выбрать и поделку в виде пластилинового ежика, и композицию из осенних листьев.

Воспитательница московского детсада рассказала Life.ru, что теперь мамы выбирают заказать готовую поделку за 700 рублей, а не вырезать сову из картона всю ночь.

Однако психологи подчеркивают, что участие детей в создании таких композиций очень важно, ведь это играет ключевую роль в развитии мелкой моторики, воображения и благоприятно сказывается на самооценке.

