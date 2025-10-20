Что изменится в ЕГЭ в 2026 году

Ежегодно Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) публикует перечень изменений, которые произойдут в едином государственном экзамене (ЕГЭ) в следующем году. Они могут касаться оформления, оценки заданий и самой структуры работ. «Лента.ру» рассказывает, что изменится в экзамене в 2026 году.

Общие изменения в ЕГЭ-2026

Масштабных изменений и новых заданий в ЕГЭ-2026 не планируются.

Подход к ЕГЭ

Главное изменение коснется не структуры и содержания заданий, а общего подхода к ЕГЭ.

Проекты контрольно-измерительных материалов (КИМ) решили привести в полное соответствие со школьной программой.

В спецификации КИМ ко всем учебным предметам на ЕГЭ добавили отдельный пункт. В нем будут приведены ссылки на разделы школьной программы, которые нужно использовать для решения конкретного задания, а также указаны классы, в которых изучался материал.

В Рособрнадзоре отмечают, что привязка заданий к школьной программе поможет выпускникам показать знания, полученные за все время учебы.

Предметы

«В 2026 году не будет заметных изменений структуры и содержания КИМ, а также новых заданий. Обновления коснулись в основном критериев оценки», — отметила в беседе с «Лентой.ру» репетитор, старший преподаватель Финансового университета при правительстве России Елена Мухортова.

По ее мнению, сейчас в содержании экзамена наблюдается некоторая стабильность.

Какие предметы остались без изменений:

химия;

физика;

обществознание;

биология;

география;

иностранные языки;

математика базовая;

математика профильная;

история.

Изменения или, скорее, обновления будут касаться всего трех предметов:

русского языка;

литературы;

информатики.

Все нововведения указаны на официальном сайте ФИПИ. Структура и содержание КИМ для ЕГЭ по этим предметам останутся неизменными.

Как изменится ЕГЭ по русскому языку в 2026 году

1. Расширится список источников для составления КИМ

30 апреля 2025 года вышло распоряжение правительства «Об утверждении списка нормативных словарей, справочников и грамматик, фиксирующих нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации». Это значит, что теперь список словарей и справочников, на которые опираются составители ЕГЭ, стал шире.

При подготовке заданий для выпускников эксперты смогут использовать самые современные словари и справочники.

Например, в список добавили Толковый словарь государственного языка Российской Федерации, который разработали специалисты Санкт-Петербургского государственного университета.

2. Изменятся критерии оценки сочинения

В задании 27 увеличили требуемый объем сочинения.

Минимальный объем сочинения — 150 слов, если их меньше, школьник получит ноль баллов.

Раньше для сочинений объемом 100-149 слов применяли особый подход при оценивании грамотности. То есть ученик, написавший менее 150 слов, мог рассчитывать хотя бы на какой-то балл. Теперь требования ужесточили.

«Зато требование к логическим ошибкам в сочинении немного смягчили. Теперь в критерии К5, который как раз связан с такого рода недочетами, можно получить один балл из двух предполагаемых, даже если вы сделали две логические ошибки», — рассказала Елена Мухортова.

3. Расширится задание на грамматические ошибки

Изменена формулировка задания 7. Раньше в нем проверялись только морфологические ошибки — например, неправильно образованная форма слова: «чулков»/«чулок», «повидлом»/«повидлой». Теперь же в задании могут встретиться вообще любые грамматические ошибки.

Как изменится ЕГЭ по литературе в 2026 году

1. Инструкции к заданиям уточнят

С 2026 года все инструкции к заданиям по литературе станут более понятными и структурированным: в них внесли пошаговые рекомендации, которые отвечают критериям оценки работ.

«Благодаря уточнению инструкций, субъективность проверки письменных работ станет еще ниже», — пояснила Елена Мухортова.

2. Увеличится количество первичных баллов

Первичные баллы выставляют за правильно выполненные задания при проверке КИМ. Их максимальное число отличается в зависимости от предмета — например, на ЕГЭ по русскому языку можно набрать не более 50 первичных баллов. Затем первичные баллы переводят во вторичные по 100-балльной шкале — именно их на руки и получают ученики.

В 2026 году изменения коснутся именно первичных баллов, которые можно получить за ЕГЭ по литературе — как за отдельные задания, так и в целом.

В опубликованном ФИПИ документе об изменениях КИМ к ЕГЭ сказано:

за задания 4.1/4.2 и 9.1/9.2 можно получить максимум 5 баллов (раньше было 4);

максимальный балл за задания 5 и 10, наоборот, снизили с 8 до 7;

за сочинение в задании 11 теперь можно получить 20 баллов (раньше было 18). Это связано с тем, что эксперты ввели новый критерий «Фактологическая точность сочинения», за него как раз и добавили два балла. С помощью этого критерия будут оценивать, насколько хорошо школьник понял произведение, запомнил характеристики героев и сюжет.

Максимальное количество первичных баллов за выполнение всех заданий увеличилось с 48 до 50.

Как изменится ЕГЭ по информатике в 2026 году

В беседе с «Лентой.ру» преподаватель информатики онлайн-школы ЕГЭLand Владимир Ульшин отметил, что экзамен по этому предмету предсказуем — в 2026 году больших изменений в нем не будет.

«Это уже пятый год компьютерного формата экзамена по информатике, накоплена большая база реальных и тренировочных вариантов», — пояснил Владимир Ульшин.

Однако небольшие нововведения ЕГЭ по этому предмету все же коснутся.

ЕГЭ адаптируют под отечественное ПО

В связи с переходом на открытые и импортозамещенные программные продукты, на ЕГЭ по информатике в 2026 году сократится число форматов файлов, необходимых для выполнения разных заданий:

к заданиям под номерами 3, 9, 19 и 22 будут прикреплять файлы в формате *.ods;

к заданию 10 прикрепят файл в формате *.odt.

к заданиям под номерами 17, 24, 26 и 27 — файлы в формате *.txt.

Как подготовиться к обновленным экзаменам

Отдельной подготовки к нововведениям не требуется, ведь самих заданий изменения не коснутся. Как и прежде, подготовка к ЕГЭ должна строиться на дисциплине и строгом следовании КИМ, считает Владимир Ульшин.

Советы по подготовке к ЕГЭ

Своевременный старт.

«Чем раньше начнете, тем меньше "узких мест" останется к весне. Полноценная подготовка — это месяцы размеренной практики, а не рывок в апреле», — считает эксперт.

Работа по формату. Даже сильные предметные знания не компенсируют незнание критериев и особенностей оформления.

Контроль прогресса. Регулярное решение пробных экзаменов с разбором ошибок и доведением ответов до формата КИМ помогут набрать наиболее высокий балл.

Отменят ли ЕГЭ

Пока единый государственный экзамен отменять не планируют, хотя регулярно ведутся разговоры о том, чтобы вернуться к классической аттестации школьников — без тестов. Так, с подобной инициативой в 2024 году выступила группа российских парламентариев. Они утверждали, что отказ от ЕГЭ поможет повысить уровень знаний выпускников и избавит их от лишнего стресса. Законопроект также включал в себя гарантии и компенсации для учителей, вовлеченных в проведение государственных экзаменов.

Но правительство не поддержало инициативу, а значит, в ближайшее время отказываться от ЕГЭ не планируют.

По словам главы Рособрнадзора Анзора Музаева, экзамен не отменят до тех пор, пока кто-то не предложит равноценную альтернативу. В настоящий момент таких вариантов нет. Музаев также добавил, что с момента появления ЕГЭ удалось сформировать эффективную систему проведения экзамена, безопасную и равную для всех. И сейчас на повестке дня не отмена, а решение вопросов, которые позволят сделать экзамен еще лучше. Например, как снизить стресс для выпускников.