Потом не оторвать: Врач призвала не давать сладкое детям до трех лет

Марина Макиша заявила НСН, что основные пищевые привычки у детей формируются с рождения до семи лет. До трех лет детям нельзя давать продукты с содержанием сахара, так как потом они будут отказываться от «нормальной» еды, заявила НСН врач-диетолог Марина Макиша. Подростки в возрасте от 15 до 17 лет чаще страдают от ожирения на фоне переживаний перед ОГЭ и ЕГЭ, справляясь со стрессом с помощью вредной пищи. Таким мнением поделилась старший научный сотрудник Научно-исследовательского института терапии и профилактической медицины, врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Алла Овсянникова, передает ТАСС. Макиша назвала этапы формирования пищевых привычек у детей. «Формирование пищевого поведения начинается с момента рождения. В первый год есть жесткий регламент введения прикорма, этот регламент важно соблюдать до трех лет. Именно в этот период формируются пищевые привычки. Родители должны постараться уберечь ребенка до трех лет от сладкого. Врачи советуют не давать продукты с содержанием сахара до трех лет. Это дофаминовая стимуляция для мозга, дети потом отказываются есть нормальную еду, потому что она им не интересна. С трех лет ребенок садится за стол со взрослыми. До начальных классов родители должны сами питаться правильно. Нужны овощи, нужен белок. В этот период формируются здоровые привычки, именно сознательные. До семи лет родителям в этом вопросе нужно быть особенно ответственными. Потом вы не сможете оторвать его от конфет», - пояснила она. По словам специалиста, особое внимание в подростковом возрасте необходимо уделить девочкам. «В 12-14 лет обращаем внимание на девочек, потому что они начинают часто худеть. Тут бывает очень много ошибок, что может потом привести к серьезным проблемам со здоровьем. С подростками нужен диалог. Голодовки недопустимы, конечно. Период подготовки к экзаменам – это стресс, многие его заедают, но ожирение возникает не из-за экзаменов. За ожирением стоят более глубокие проблемы», - заключила собеседница НСН. Школьные столовые предлагают ученикам полезные каши, но дома их приучают к вредной еде, рассказал НСН заслуженный учитель России Евгений Ямбург.