Сексолог объяснил, почему не стоит ходить перед детьми без трусов

Сексолог Ольга Василенко прокомментировала слова украинского певца Ивана Дорна о том, что он ходит голым перед 10-летней дочерью, поскольку ему нравится ощущение свободы. Опасность этой практики она объяснила в новом видео, опубликованном на YouTube.

Василенко заявила, что для родителей всегда в приоритете должна быть безопасность ребенка, а не ощущение собственной свободы. По ее словам, если отец на протяжении долгих лет ходит перед дочерью без трусов, то она рано или поздно начнет это воспринимать как норму.

Если перед девочкой появится голым другой мужчина, у которого злые намерения, она даже не поймет, что это опасно, предупредила специалистка.

«К сожалению, жертвы сексуального насилия очень часто пишут о том, что они даже не понимали, что происходит что-то ненормальное, потому что у них в семье было принято вот так», — заключила Василенко.

