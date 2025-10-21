Почему чупа-чупсы опасны для детей

Чупа-чупсы могут стать причиной развития аллергических реакций, кариеса и диабета у детей, так как они содержат красители и большое количество сахара. Об этом News.ru рассказала аллерголог-иммунолог Видновской больницы Минздрава Подмосковья Наталья Попова.

"Регулярное употребление конфет также увеличивает вероятность возникновения проблем с весом", – предупредила она.

Специалист посоветовала родителям найти альтернативу чупа-чупсам. Это могут быть леденцы без сахара и фрукты.

Ранее врач Александр Мясников посоветовал исключить из рациона детей сладкие газированные напитки, так как они вызывают воспаление. Он отметил, что для укрепления иммунитета школьникам особенно необходимы витамин D и омега-3, их рацион должен включать в себя фрукты и овощи.