Репродуктолог назвала оптимальный возраст для зачатия ребенка

Главный внештатный специалист Минздрава НСО по репродуктивному здоровью женщин Анна Вятчинина и директор форума «Нас будет больше» встретились в прямом эфире «Радио России Новосибирск», чтобы поговорить о репродуктивном здоровье женщин и мужчин.

© Сибмеда

«Оптимально, когда мы говорим о планировании беременности, о зачатии и вынашивании – это возраст 25-35 лет», – озвучила Анна Вятчинина. И в 49 лет сегодня можно «уложиться» в границы репродуктивного возраста, но планирование беременности в таком случае может быть сопряжено с большими затратами и меньшими шансами. Врачи акушер-гинекологи говорят о том, что в 37 лет уже генетически запрограммированно снижение гормонпродуцирующей функции яичников. И в таком возрасте приходят со вторыми, третьими беременностями, но уже не так часто, как в возрасте 25-35.

В эфире коснулись и проблемы бесплодия. Практически каждая шестая пара сталкивается с трудностями на пути к родительству – это статистика, которая остается неизменной долгое время. Среди медицинских причин бесплодия – инфекционно-воспалительные заболевания и их следствия, эндокринные патологии, генетические, есть бесплодие неясной этиологии.

«Если говорить о распространенности проблемы, то она занимает в среднем 17-20% заболеваемости в РФ, и по данным мировой статистики в том числе. При этом, 40-50% в структуру заболеваемости вносит мужской фактор – почему очень важно обследование и мужчины, и женщины», – говорит репродуктолог.

По статистике средний возраст полового дебюта – 14+, а средний возраст, когда женщина, или пара задумываются о деторождении – 30+. И за период с 14 до 30-35 лет проходит много времени и накапливается определенный «груз», как у женщины, так и у мужчины, который может приводить к проблемам.

Своевременно узнать о состоянии здоровья можно, придя на репродуктивную диспансеризацию, которая проводится за счет средств ОМС.

Диспансеризация началась в 2024 году, возраст диспансеризации – 18-49 лет. У новосибирцев есть возможность бесплатно проверить свое репродуктивное здоровье. Ранее Анна Вятчинина рассказывала, где и как именно можно записаться на обследование и пройти его.