Как справиться с заиканием

22 октября во всем мире отмечается Международный день заикающихся людей. По оценкам экспертов, нарушения плавности речи встречаются более чем у 400 миллионов человек — это около 5% населения Земли. Ученые Пермского Политеха рассказали о причинах заикания и методах его лечения. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Заикание, или логоневроз, — это нарушение, при котором мозг и речевые мышцы теряют синхронность. Человек знает, что хочет сказать, но из-за судорог гортани, языка или губ не может произнести фразу. Как объяснил кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Валерий Литвинов, заикание не связано с характером или поведением — это неврологический сбой, происходящий на бессознательном уровне.

«Во время речи перевозбуждается миндалевидное тело мозга, отвечающее за тревогу и страх. Оно воспринимает сам процесс говорения как угрозу и отправляет в моторные зоны хаотичные сигналы. Это приводит к запинкам, сбивчивости речи и нарушению дыхания», — рассказал эксперт.

По его словам, именно страх перед разговором становится главным фактором, который закрепляет проблему. Люди, сталкивающиеся с насмешками или нетерпением собеседников, начинают заранее бояться говорить. В итоге любое выступление превращается для них в стрессовую ситуацию, усиливающую судороги и мышечное напряжение.

Старший преподаватель кафедры социологии и политологии ПНИПУ Юлия Неверова отмечает, что у детей заикание может иметь как психологическую, так и органическую природу. В первом случае оно развивается из-за тревожности, фобий или конфликтов в семье, во втором — из-за поражений нервной системы, вызванных гипоксией или родовой травмой.

«Мальчики более уязвимы из-за особенностей нервной системы. В результате мужчины заикаются примерно в четыре раза чаще женщин», — пояснила Неверова.

Специалисты подчеркивают: заикание редко проходит само. Лечение включает логопедические упражнения, психотерапию и медикаментозную поддержку.

По словам Юлии Неверовой, самое важное — не перебивать и не подсказывать слова. «Не стоит говорить «успокойся» или «дыши глубже». Лучше сохранять зрительный контакт, слушать внимательно и дать человеку время договорить. Такое отношение снижает тревогу и помогает говорить увереннее», — посоветовала эксперт.

Ранее россиян предупредили о том, что тревога и депрессия могут маскироваться под болезни сердца и желудка.