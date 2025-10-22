ЕГЭ по истории могут сделать обязательным для гуманитарных направлений

Министерство науки и высшего образования подготовило проект изменений в правила приема в вузы. Выпускникам, планирующим поступать на гуманитарные специальности, возможно, придется сдавать ЕГЭ по истории.

Абитуриенты гуманитарных направлений могут столкнуться с новым требованием при поступлении в вузы. Минобрнауки предложило предоставить университетам право включать ЕГЭ по истории в перечень обязательных вступительных испытаний. Речь идет о таких популярных специальностях как "Юриспруденция", "Социология", "Реклама и связи с общественностью" и других социально-гуманитарных направлениях.

Согласно проекту ведомства, изменения могут вступить в силу с 1 марта 2026 года. Однако у вузов будет достаточно времени для адаптации - окончательное решение о включении истории в список экзаменов они должны принять до 20 января 2026 года. Это означает, что первые абитуриенты, которым придется сдавать историю, появятся только в приемной кампании 2027 года.

Инициатива получила поддержку на высшем уровне. Ранее ректор МГИМО Анатолий Торкунов во время встречи с президентом Владимиром Путиным предлагал сделать историю обязательной для поступающих в гуманитарные вузы. Глава государства тогда одобрил эту идею, подчеркнув важность исторического образования для будущих специалистов в социальной сфере.