Как помочь ребенку справиться с заиканием

22 октября отмечается Международный день борьбы с заиканием. Этот день призван напомнить, что речевые нарушения — не приговор. При грамотной поддержке, систематических занятиях с логопедом и самостоятельной работе можно восстановить речь и вернуть уверенность в себе. Как помочь ребенку при заикании и какие методы коррекции существуют, рассказала «Вечерней Москве» логопед и специалист реабилитационного центра с использованием методов физкультуры и спорта Департамента труда и соцзащиты Маргарита Давыдова.

Виды заикания и причины его появления

Специалисты выделяют два основных типа заикания: неврозоподобное и невротическое. Первый связан с органическими нарушениями головного мозга и наследственностью, второй возникает как реакция на стресс, испуг или эмоциональную перегрузку.

«Чаще всего заикание проявляется у детей в периоды активного речевого развития, например при поступлении в детский сад или школу. После появления в речи запинок важно не откладывать обращение к специалисту. Это значительно повысит шансы на полное восстановление», — рассказала Давыдова.

Советы для родителей

Логопед отметила, что нельзя заставлять ребенка повторять «запнувшееся» слово, делать замечания или акцентировать внимание на дефекте: это только усилит тревогу.

Коррекцию заикания проводят поэтапно. Сначала восстанавливают дыхание, затем выстраивается диалог между ребенком и специалистом. Следующий шаг — повторение речи за логопедом. Последний этап — самостоятельная речь без помощи специалиста. Для тренировки речи можно использовать короткие тексты, стихи, пересказы с паузами.

«Особое внимание уделяем ритму: шаги под счет, чтение стихов, пение. Музыкальные занятия — один из самых эффективных способов вернуть плавность и уверенность речи», — добавила логопед.

Простые шаги к спокойной речи

Дома эксперт рекомендует говорить спокойно и размеренно, ограничить время за гаджетами: быстрая речь с экрана часто вызывает внутреннее напряжение. Полезно чаще бывать на свежем воздухе, слушать классическую музыку и заниматься творчеством.

Особое внимание стоит уделить дыханию: при заикании важно восстановить его естественный ритм. В этом помогут несложные упражнения. Например, короткий вдох с последующим длинным выдохом или два быстрых вдоха и один медленный выдох. Чтобы сделать гимнастику интереснее, можно положить на грудь небольшой мячик, вдохнуть так, чтобы он поднялся за счет движения грудной клетки, и постараться удержать его в этом положении как можно дольше.

Дополнительно снять мышечное напряжение поможет артикуляционная релаксация. Для этого можно мягко постукивать по груди, произнося звук «ж-ж-ж», над верхней губой — тянуть «в-в-в», под нижней — «з-з-з», по бокам груди — «н-н-н», а по животу — протяжное «м-м-м». Такие упражнения мягко расслабляют мышцы, нормализуют дыхание и укрепляют голос, постепенно возвращая уверенность речи.

Заикание можно вылечить

Специалист поделилась личным опытом: у ее младшего сына заикание проявилось дважды — в два с половиной и в четыре года. Благодаря своевременному лечению, музыке и пению сегодня у мальчика красивая, плавная и выразительная речь.

«Заикание может возвращаться в периоды стресса, поэтому важно укреплять нервную систему. Это развивает стрессоустойчивость и уверенность в общении», — отметила Давыдова.

Главное — не торопить ребенка, не сравнивать его с другими и не акцентировать внимание на проблеме. Хвалите за успехи, и помните, что ежедневные занятия — это путь к свободной и уверенной речи.

