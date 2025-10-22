Эксперт оценил штрафы за буллинг для родителей агрессоров

Психолог филиала «Детство» Свердловской областной клинической психиатрической больницы Юлия Малафеева в эфире ОТВ-Екатеринбург высказалась в поддержку инициативы о штрафах для родителей детей-агрессоров, замеченных в школьной травле.

© РИА Новости

«Если будет отработан механизм доказательства буллинга, я абсолютно согласна, что должны быть последствия как для самого агрессора, так и для его родителей», — заявила специалист. По ее мнению, такие меры помогут пресекать травлю на ранних стадиях.

Малафеева также обратила внимание на тревожную тенденцию: современные дети демонстрируют сниженный контроль над эмоциями и поведением. Если раньше ребенок 6-8 лет уже мог сдерживать импульсивные реакции и вербально выражать гнев, то сейчас эти навыки развиты значительно слабее. Психолог считает, что эта особенность стала одной из ключевых причин учащения случаев буллинга в образовательных учреждениях.

Эксперт подчеркнула важность определения всех ролей в ситуациях травли — жертвы, преследователя и наблюдателей — для эффективного решения проблемы.

А глава Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая недавно предложила повысить штрафы для родителей, чьи дети используют нецензурную лексику. По мнению общественников нынешние санкции — выговор и штраф от 100 до 500 рублей — не оказывают должного эффекта, писало ИА «Уральский меридиан».