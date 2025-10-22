В Госдуме предложили изменить ЕГЭ по истории

Тестовые задания развивают фрагментарное мышление.

Они не позволяют понять исторический процесс или его ключевые периоды. Такое мнение в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» выразил первый зампред комитета нижней палаты парламента по науке и высшему образованию Олег Смолин.

«Знаете, я убежден, что ЕГЭ по истории — это, извините за каламбур, плохая история. Задания к ЕГЭ по истории формируют фрагментарное мышление. Они не дают представление об историческом процессе или о каких-то важных его периодах. Социологи потом удивляются, почему молодёжь очень плохо знает историю, что для них в отношении истории характерно клиповое мышление. То есть по истории надо было бы вводить устный экзамен или элементы устного экзамена, чтобы абитуриент, выпускник могли показать, как они понимают исторический процесс. ЕГЭ этого не даёт. Мы говорим, что экзамен по истории нужен для патриотического воспитания, а ЕГЭ к этому не имеет никакого отношения».

Ранее Минобрнауки предложило включить ЕГЭ по истории в список экзаменов для поступления на социально-гуманитарные направления, выяснило РИА Новости, изучив соответствующий проект. Согласно документу, с марта 2026 года профильные университеты смогут самостоятельно решать, экзамен по какому предмету делать обязательным: по обществознанию или истории.