Диетолог рассказал, как правильно знакомить ребенка со сладким

Чем позже ребёнок познакомится со сладким, тем будет лучше для его здоровья, рассказала в беседе с RT врач-диетолог Ирина Писарева.

«Избыток сахара приводит к последствиям не только в плане гиперактивности или перепада настроений ребёнка, но и к более серьёзным проявлениям, таким как ожирение, метаболические нарушения», — поделилась она.

По словам Писаревой, сахар легко приводит к набору веса, особенно в детском возрасте.

«Тут возможен и ранний сахарный диабет 2-го типа. Конечно же, кариес. Сахар — идеальная пища для бактерий», — пояснила она.

У ребёнка, когда он привыкает к сладкому, нарушаются пищевые привычки, когда он отказывается от здоровой, но менее яркой по вкусу еды, заметила врач.

«Это уже приводит к дефициту витаминов и микроэлементов. Также могут возникать проблемы с ЖКТ, нарушаться микрофлора, проявляться неврологические последствия», — предупредила она.

Диетолог отметила, что чем позже ребёнок познакомится со сладким, тем лучше будет для его здоровья.

«Официальные рекомендации Всемирной организации здравоохранения говорят, что до одного года нельзя добавлять сахара в рацион ребёнка. В том числе сладкие йогурты. С одного до трёх лет также основной рацион должны составлять несладкие продукты», — пояснила она.

После трёх лет основная задача родителей — сформировать у ребёнка правила потребления сладкого, сказала Писарева.

«И лучше не начинать знакомство со сладким с шоколада, конфет или газировки. Это тяжёлая артиллерия из сахара и жиров. Оптимальный вариант для знакомства — это фрукты, мелко нарезанные сухофрукты и ягоды», — подытожила она.

Ранее диетолог Наталья Лазуренко рассказала, чем опасен дефицит витамина D.