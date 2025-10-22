Как дети и подростки становятся легкой целью для жуликов

Кадры с камер видеонаблюдения не раз помогали полиции вычислить помощников телефонных мошенников. Недавно на экране камер полиция увидела, как ученица четвертого класса столичной школы передает водителю такси картонную коробку. В полицию прибежала ее мать, объяснив, что с ребенком что-то творится и из квартиры пропали все ее колечки с цепочками.

Оказалось, что девочку запугали неизвестные, сообщив о взломе аккаунта. Звонили якобы представители госслужб, которые велели ребенку отправить имеющиеся дома родительские накопления и ювелирные украшения "для необходимого декларирования". Таким образом мошенники заработали, как выяснилось после подсчета ущерба, около 12 с половиной миллионов рублей. Позже 10-летняя девочка призналась, что, прежде чем отдать родительские накопления, несколько дней переписывалась с аферистами.

Переписка велась через аккаунт известного мессенджера. Девочку заманили предложением повысить ее уровень в известной компьютерной игре, что даст ей возможность выиграть бонусные рубли. Чтобы получить премиальную сумму, надо было прислать информацию о всех приложениях, которыми пользуются родители. Насчет того, как это сделать, ребенку дали четкие инструкции.

Нельзя забывать: думая, что спасает семью, отдав все, ребенок остается один на один с последствиями.

Феномен массового обмана детей уже заинтересовал специалистов. И психологи, специализирующиеся по этой возрастной группе, уверяют, что современные мошенники настолько хорошо разбираются в детской психологии, что в зависимости от поставленной задачи легко могут как втереться в доверие ребенку, так и запугать его. Материальные потери - не самое страшное, чем бывают чреваты подобные истории. Достаточно вспомнить 16-летнюю школьницу, про которую не так давно писали едва ли не все СМИ. Пытаясь по указаниям мошенников вскрыть болгаркой сейф с родительскими накоплениями, она случайно подожгла квартиру и получила серьезные травмы.

"Ребенок должен знать, что нельзя никому сообщать ни свои персональные данные, ни данные родителей, номер банковской карты, пароли безопасности, коды, поступающие из СМС. Покупки в интернете лучше совершать вместе под контролем родителей. Переводы денежных средств незнакомцам, в том числе под предлогом приобретения улучшений для компьютерных игр, небезопасны. Сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не просят детей совершать финансовые операции и передавать деньги курьерам", - заявила Людмила Нефёдова, руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы.

Эксперты уверяют, что мошенники редко действуют случайно - у них есть четкое понимание, почему именно дети становятся удобной мишенью. Причины кроются и в психологии, и в уровне цифровой грамотности. Дети в большинстве склонны верить в добрые намерения незнакомцев, особенно если предложение звучит заманчиво: "выиграй приз", "получи высокий уровень в игре". У детей и подростков еще не выработалось критическое мышление, то самое, которое помогает взрослым усомниться в слишком привлекательных предложениях. На это накладывается недостаток базовых знаний о безопасности. Многие дети не знают, что такое фишинг, зачем нужны сложные пароли и почему опасно передавать личные данные. Мошенники этим активно пользуются. И есть еще момент - это доступ детей к финансам родителей. В некоторых семьях к смартфону или игровому аккаунту ребенка привязана банковская карта родителей. Это делает возможными быстрые списания, о которых взрослые узнают только тогда, когда их деньги уже сняты.

Компетентно

Екатерина Смирнова, кандидат юридических наук: