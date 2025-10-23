Как оградить школьников от опасных трендов из соцсетей

Практикующий детский психолог-педагог Дарья Дугенцова рассказала, что даже самые воспитанные и умные дети могут попасть под влияние соцсетей.

«Подростки участвуют в интернет-трендах не из какого-то злого умысла, а из желания быть своими и принадлежать к какой-то группе, получить признание», — заявила она в беседе с Общественной Службой Новостей.

По её словам, в таком возрасте умение оценивать риски только формируется.

Как считает Дугенцова, бессмысленно запрещать ребёнку пользоваться интернетом — важно, наоборот, говорить с ним о том, почему он хочет участвовать в трендах, и вместе обсуждать возможные последствия.

Ранее врач-психиатр Руслан Исаев рассказал, что привязанность детей к смартфонам и гаджетам нередко приобретает формы страха — номофобии.