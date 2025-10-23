Как спасти ребенка от ожирения

Ожирение, являясь мультифакторным заболеванием, требует комплексного подхода к диагностике, профилактике и лечению. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

Врач рассказал, что ожирение — патологическое состояние, обусловленное дисбалансом между поступлением и расходованием энергии, связанное с комплексом факторов, включая элементарные привычки. Среди них он назвал желание каждый день есть чипсы, булочки и сухарики, запивая газировкой, низкую физическую активность и генетическую предрасположенность. Также врач напомнил, что существуют определенные периоды в развитии детского организма, характеризующиеся повышенной уязвимостью к ожирению, в дошкольном и школьном возрасте.

«Для снижения риска и развития ожирения у детей рекомендуется придерживаться следующих принципов: нужно обеспечить ребенка рационом без высококалорийных продуктов, ограничить употребление сладостей и газированных напитков, нельзя пускать ребенка бесконтрольно с одноклассниками на фудкорт, где наверняка есть аппараты с безлимитной сладкой газировкой. Ребенок должен питаться здоровой, низкокалорийной пищей по часам утром, в обед и вечером», — посоветовал Умнов.

Эксперт указал, что необходимо определить ребенка на спортивные секции и поощрять занятия спортом. Он добавил, что можно заниматься и дома, но необходимо ежедневное выполнение физических упражнений в объеме не менее 60 минут, включающих разнообразные виды активности для поддержания интереса ребенка.

«Кроме того, ребенку нужно время для отдыха и восстановления — не менее 8-10 часов сна в сутки. Очень важно поддерживать этот образ жизни, стараться культивировать его всей семьей — совместно готовить здоровую пищу, участвовать в физической активности и создавать атмосферу здорового образа жизни в семье. Тогда у ребенка и подростка формируется и закрепляется модель, благодаря которой его не потянет в дальнейшем ни на фудкорт, ни за вредными шоколадками, ни за чипсами с газировкой. Просто потому что у него совсем другие пищевые привычки, другие любимые продукты и он по-другому себе представляет питание и досуг», — подчеркнул врач.

