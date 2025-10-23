Эффективна ли музыка как естественное обезболивание при родах

Александр Кирющенков, врач акушер-гинеколог и научный сотрудник Пироговского Университета, поделился информацией о том, как музыкальная терапия может облегчить процесс родов. Этот подход, основанный на научных данных, помогает женщинам справляться с болью естественным путем.

Действие музыки на роженицу

Исследования, в том числе турецкое исследование 2014 года, демонстрируют, что музыка во время родов эффективно снижает болевые ощущения и уровень стресса, а также повышает общую удовлетворенность процессом. Музыка выступает в роли отвлекающего фактора, способствуя релаксации. Расслабленное состояние организма естественным образом помогает лучше переносить боль.

Практическая реализация

В современной акушерской практике все чаще применяется индивидуальный подход. Женщинам рекомендуется заранее подобрать плейлист с любимой музыкой, которая вызывает у них положительные эмоции и способствует расслаблению. Многие роддома уже поддерживают эту практику, разрешая роженицам использовать собственные аудиоплееры или предлагая готовые подборки успокаивающих композиций.

Польза музыки для ребенка

Когда будущая мама расслаблена благодаря музыке, уровень гормонов стресса (кортизола) в ее организме снижается. Это ведет к улучшению кровообращения, в том числе маточно-плацентарного. В результате малыш получает больше кислорода и питательных веществ. Важно помнить, что дети начинают слышать и различать звуки уже с 26-й недели беременности. Успокаивающая, привычная музыка может создать для плода ощущение безопасности и комфорта, сообщает пресс-служба Пироговского университета.