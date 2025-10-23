Почему дети разучились управлять эмоциями и агрессией

Современные дети хуже контролируют свои эмоции, это приводит к росту агрессии и травли в школах. Об этом сообщила психолог филиала «Детство» Свердловской областной клинической психиатрической больницы Юлия Малафеева.

По словам эксперта, раньше дети к 6-8 годам уже умели сдерживать свои импульсы и выражать гнев словами, однако сейчас данная способность ослабевает. В результате у детей стало меньше контроля над поведением, что приводит к увеличению случаев травли в школе.

Малафеева поддержала идею введения штрафов для родителей несовершеннолетних агрессоров, однако отметила сложность доказательства буллинга и определения ролей участников, сообщает «Южный федеральный».

По ее мнению, поскольку это ребенок, родители могут оказывать на него значительное влияние. Деструктивное поведение должно пресекаться на ранних стадиях.

Психолог обратила внимание, что от буллинга страдают все его участники, включая агрессора, который также сталкивается с серьезными личностными проблемами. Родители несут ответственность за своевременное пресечение агрессивного поведения ребенка, пишет obltv.ru.

