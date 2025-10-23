Психолог перечислила признаки того, что школьник стал жертвой  буллинга

Как считают психологи, которые близко занимались случаями буллинга в школе, есть несколько признаков травли. По ним внимательные родители смогут определить, что с ребенком не все в порядке. Прежде всего - это скрытность. "Подростки очень скрытные, потому что им становится стыдно, они не хотят показать себя слабыми, не хотят показывать свои слабые места и получать от родителей нагоняй за то, что они не могут за себя постоять" - цитирует НСН психолога Юлию Куликову-Цай.

Она также назвала такие признаки, как жалобы на какие-то боли, нежелание ходить в школу, плохое настроение и очень большие сложности, которые испытывает взрослый, попытавшийся вывести ребенка на открытый диалог.

В Госдуме активно обсуждаются способы борьбы с буллингом в школах. Предлагают даже такие радикальные, как уголовная ответственность и изоляция агрессоров в спецучреждениях. Но специалисты убеждены, что ключевую роль в предотвращении травли играют учителя и родители.

"Определить критерии буллинга несложно, более того, их видят учителя. Дети более категоричны, более агрессивны, более эмоционально заряжены, поэтому они начинают с простого троллинга, высмеивания, подколов и шуточек", - добавила Куликова-Цай.

По мнению члена Совета межрегионального профсоюза работников образования "Учитель", преподавателя истории и ОБЖ Дмитрия Казакова, чтобы решить проблему, нужно увеличить количество социальных педагогов и психологов, а также наладить работу конфликтных комиссий и служб медиации. А вот спецшколы не помогут перевоспитать детей-агрессоров.

Правозащитник в сфере образования Амет Володарский считает, что необходимо определить само понятие буллинга, которое отсутствует в законодательстве. "У нас само понятие буллинга не определено в законодательстве. Есть несколько статей, связанных с психологическим и физическим насилием, но юридического определения нет. Эту тему очень важно поднимать, она многогранна. Я бы ее разделил на юридический, или правоприменительный, культурологический и поведенческий аспекты, но это вопрос больше к психологам. Если мы решим все эти три вопроса, мы сумеем победить буллинг", - заявил Володарский.

Ранее детский психолог Ирина Таранова заявила, что малочисленным на сегодняшний момент школьным психологам не по плечу справиться со стоящими перед ними задачами, в том числе и по выявлению буллинга. Причина в огромном количестве детей и невозможности провести полноценную диагностику, а также в отсутствии конфиденциальности.