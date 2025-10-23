Психолог объяснил, кто такой буллер

Буллеры — это обиженные и травмированные дети, которым нужна любовь, не стоит считать их злыми, сказала НСН Юлия Куликова-Цай.

© ТАСС

Причины поведения буллера могут крыться в семье, например, в авторитарном поведении родителей или в том, что он рос в детском доме, это не злой, а травмированный и обиженный ребенок. Об этом в пресс-центре НСН заявила психолог, медиатор Юлия Куликова-Цай.

«Проявление агрессии по отношению к кому-то — это и есть буллинг. Давайте переведем все на русский язык, понятный нам, и перестанем использовать термины, которые нас развращают. Буллер — это не злой ребенок. Это обиженный, раненый, травмированный ребенок. Вероятно, у него авторитарные родители, бабушки и дедушки. Может быть, это ребенок из детского дома, ребенок, находящийся на попечении у какой-то семьи. Это все нужно учитывать. Как говорится в мудрых писаниях: если человек делает тебе гадость — дай ему любовь, если он снова делает тебе гадость — дай ему любви в два раза больше. Это все невыпущенная злость, агрессия», — сказала Куликова-Цай.

По данным совместного исследования Финансового университета при Правительстве РФ и компании «Ингосстрах», 72% россиян считают буллинг в школах серьёзной проблемой, требующей системных мер. Согласно опросу, проведённому в 37 крупных городах страны, 82% пострадавших от буллинга столкнулись с агрессией именно в школьной среде, а 9,9% испытали на себе онлайн-травлю.

Ранее Куликова-Цай заявила, что основные признаки того, что ребенок стал жертвой буллинга — нежелание ребенка ходить в школу, замкнутость, скрытность, жалобы на боли и невозможность выстроить диалог с ребенком.