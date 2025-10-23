Названы симптомы буллинга у детей

Ставшие жертвами буллинга подростки становятся очень скрытными, потому что они не хотят показать свою слабость и услышать обвинения от взрослых в том, что они не могут себя защитить, сказала НСН Юлия Куликова-Цай.

Основные признаки буллинга — нежелание ребенка ходить в школу, замкнутость, скрытность, жалобы на боли и невозможность выстроить диалог с ребенком. Об этом в пресс-центре НСН заявила психолог, медиатор Юлия Куликова-Цай.

«Буллинг разворачивается последовательно. Признаки, по которым можно понять, что ребенка травят в школе, — это скрытность, жалобы на какие-то боли, нежелание ходить в школу, плохое настроение, закрытое состояние ребенка, отсутствие адекватной коммуникации или невозможность вывода ребенка на открытый диалог. Особенно это явно выражается у подростков, подростки очень скрытные, потому что им становится стыдно, они не хотят показать себя слабыми, не хотят показывать свои слабые места и получать от родителей нагоняй за то, что они не могут за себя постоять. То есть определить критерии буллинга несложно, более того, их видят учителя. Дети более категоричны, более агрессивны, более эмоционально заряжены, поэтому они начинают с простого троллинга, высмеивания, подколов и шуточек», — сказала Куликова-Цай.

Хотя в Госдуме активно обсуждают способы борьбы с буллингом в школах (от введения уголовной ответственности до изоляции агрессоров в спецучреждениях), специалисты-психологи подчёркивают: ключевая роль в предотвращении травли принадлежит учителям и родителям. Именно они должны вовремя замечать изменения в поведении ребёнка и оказывать ему необходимую поддержку.

Ранее член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков заявил, что для того, чтобы решить проблему травли в школе, нужно увеличить количество социальных педагогов и психологов, а также наладить работу конфликтных комиссий и служб медиации, спецшколы не помогут перевоспитать детей-агрессоров.