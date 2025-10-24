Из-за каких игрушек дети попадают к хирургам

Детским хирургам нередко приходится оперировать детей, которые по неосторожности проглатывают игрушки или засовывают их, куда не следует.

По словам завотделения больница в Екатеринбурге Кирилла Кожина, самыми опасными для детей являются конструкторы из магнита в форме разноцветных шариков, электронные и музыкальные игрушки, содержащие дисковые батарейки, гидрогелевые игрушки, а также конструкторы из неметаллических материалов.

Последние невозможно обнаружить при рентген исследовании, что затрудняет диагностику, пишет «КП-Екатеринбург».

Опасность представляют и резиновые игрушки, которые дети любят разрывать на мелкие части.

Так, ранее сообщалось о двухлетнем ребенке, проглотившем 100 разноцветных магнитных шариков. Другой малыш играл с металлическим медальоном и случайно проглотил его.