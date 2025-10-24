Как правильно организовать детские каникулы

Осенние каникулы являются для детей не просто паузой в учебе, а периодом восстановления нервной системы и эмоциональных ресурсов. Психотерапевт, нейропсихолог Екатерина Климашевская в беседе с «ФедералПресс» объяснила, как правильно организовать отдых, чтобы новую четверть начать легко и уверенно.

«Нейропсихологические каникулы – это неделя, которая помогает перезагрузить мозг ребенка и подарить ему осень чудес. Учебный марафон – это интенсивная нагрузка на лобные доли мозга, наш «центральный процессор», отвечающий за внимание, контроль и планирование. К каникулам его ресурсы часто истощаются. Но эту неделю можно превратить в мощный старт для новой четверти», – сказала Екатерина Климашевская.

По ее словам, главная цель осенних каникул – стратегическая «перезагрузка» префронтальной коры. Когда учебная деятельность сменяется игрой и творчеством, мозг активно выстраивает новые нейронные связи. Эксперт отметила, что это похоже на перепрошивку компьютера: после качественного отдыха мозг работает эффективнее.

Она пояснила, что баланс между рутиной и новизной – ключ к правильному восстановлению. Полный хаос дезориентирует, а жесткий распорядок не дает ощущения свободы. Поэтому важно дать ребенку выспаться, но при этом сохранить гибкую структуру дня.

Осенняя природа играет ключевую роль в восстановлении нервной системы: шуршание листьев, прохладный воздух, запах влажной земли и природные объекты помогают стабилизировать эмоциональный фон и развивать сенсорное восприятие.

Климашевская предложила идеи нейропсихологических занятий. Она отметила, что ежедневная прогулка может стать путешествием в сенсорный мир: сбор природных материалов развивает тактильный интеллект и внимание.

Лепка и аппликация задействуют согласованную работу полушарий и стимулируют креативность. Семейные вечера без гаджетов – чтение, настольные игры, совместное творчество – укрепляют память, эмоциональный интеллект и связь между родителями и ребенком.

«Помните: самые ценные моменты каникул – это искренний смех, блеск в глазах при открытии чего-то нового, тепло объятий. Совместный продуманный отдых – это мудрый вклад в гармоничное будущее вашего ребенка. Подарите ему осень, которую он запомнит навсегда», – заключила она.

