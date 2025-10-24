Психолог объяснил, почему дети поколения альфа так сильно любят деньги

Наблюдая тревогу взрослых, дети поколения альфа начинают воспринимать богатство как единственную гарантию безопасности, рассказала в беседе с Москвой 24 детский психолог Надежда Резенова.

© М24

Эксперт прокомментировала заявление члена комиссии Госсовета РФ по направлению "Семья" Натальи Локтевой, которая отмечала, что 37% представителей поколения альфа называют своей ключевой целью стать богатыми. В то же время у 44% подростков главной ценностью остается семья.

«Текущая социальная обстановка, та же пандемия, геополитическая напряженность оказывают сильное влияние на формирование ценностей у детей. Неопределенность будущего становится испытанием для родителей», – уверила Резенова.

Она уточнила, что это создает перекос в сторону материальных ценностей. Кроме того, чрезмерная опека, вызванная родительскими страхами, приводит к перегруженному расписанию детей, оставляя мало пространства для отдыха и формирования собственных желаний.

«Дети лишаются возможности научиться самостоятельности и понять, чего они действительно хотят от жизни. Это приводит к упрощенному взгляду на мир и однобоким установкам, когда единственной одобряемой целью становится финансовый успех», – подчеркнула эксперт.

Нередко сами родители, выбирая профессию для ребенка, руководствуются установкой "на этом не заработаешь", тем самым ограничивая его потенциал, утверждает психолог. По ее словам, в такой ситуации важно работать с ценностными ориентирами: помогать детям осознавать их истинные интересы, потребности в окружении и личное видение жизни.

Основным решением проблемы специалист называет открытый диалог с детьми об их мечтах и личной миссии, что может стать более сильной мотивацией, чем страх неудачи.

Однако для этого родителям необходимо в первую очередь работать с собственной тревогой и заниматься психическим здоровьем, поскольку именно из этих страхов часто формируются ограничивающие установки, передающиеся следующему поколению, заключила Резенова.

Ранее психолог Илья Слободчиков предупредил: запрет на общение с "неправильными" друзьями может вызвать у ребенка ненависть к родителям и протестное поведение. Вместо прямых запретов специалист рекомендует наблюдать за влиянием дружбы на ребенка, мягко объяснять свою позицию без оценочных суждений и сохранять доверительный диалог.