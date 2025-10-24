Врач озвучил скрытую опасность гаджетов для детей

О вреде смартфонов и планшетов на пока еще нежный и податливый детский мозг говорено уже немало. И существует масса фактов, которые свидетельствуют против гаджетов. А как насчет того, чтобы узнать, что скроллинг ленты новостей, общение в мессенджерах и просмотр смешных видео способен вызвать гормональную перестройку организма? Детский эндокринолог Юлия Сидорова в беседе с WomanHit объяснила, как стройные подростки зарабатывают ожирение, часами зависая с любимым телефоном в руках.

Бессонница и лишний вес

«Исследования говорят о том, что подростки, которые проводят пять и более часов перед телевизором, в 5 раз чаще набирают лишний вес, а дети, которые спят с мобильными устройствами, подвергаются повышенному риску бессонницы. Плюс есть у нас исследование, опубликованное в журнале Американской Академии Педиатрии в 2014 году, что 50% детей испытывают некоторую степень сокращения сна», — поясняет медик.

О зависимости хронического недосыпа и набора веса известно уже давно. Многие взрослые сталкиваются с этой проблемой, но в последние годы она широко выявляется и у школьников. Есть и иная опасность. Если ваше чадо одной ложкой хлебает суп, а другой жмет кнопки смартфона, вам особенно важно это учесть. Время за онлайн-развлечениями летит незаметно, и есть вероятность, что ребенок съест куда больше положенной для его возраста нормы.

Кортизоловая ловушка

«Как у нас работает гормональная система, когда мы используем гаджеты? То есть происходит какой-то выброс дофамина, который вызывает удовольствие, возникает желание повторить. Происходит закрепление реакции и формирование привычки. Дети особо уязвимы перед зависимостью, так как у них не сформирована еще лобная доля, ответственная за силу воли и мотивацию. Мозг ребенка склонен рисковать, искать новизны. И плюс еще зависимость от гаджетов формирует повторяющиеся привычки, которые отвлекают человека от более глубокой проблемы с его психическим здоровьем и приводят к риску развития СДВГ, депрессии, тревоги», — предупреждает Юлия Сидорова.

При видеоиграх или при каких-то неприятных переписках в интернете происходит выброс кортизола — гормона стресса. Его повышенный выброс приводит к синдрому хронической усталости, риску переедания, обострению ментальных проблем.

Как быть, если ребенок уже зависим?

Так или иначе, проблему нельзя запускать. Если сын или дочь уже взрослые и силой у них телефон не отнять, пробуем объяснить последствия их телефонного досуга.

«Стратегия поведения родителя должна строиться на том, что родитель не должен позволять ребенку круглосуточно находиться в гаджетах. Нужно учить использованию цифровых технологий, как правилам дорожного движения, объяснять значимость здоровых цифровых привычек, следить за наличием зависимости», — говорит эксперт.

Наблюдайте за отпрыском. Если видите явную потерю контроля, преобладание гаджетов над иными, полезными видами деятельности, несмотря на боли в спине, недосып, начало ожирения, пора бить тревогу.