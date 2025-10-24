Почему старшеклассники невнимательны на пробных экзаменах

Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос рассказала, почему старшеклассники становятся невнимательными на пробных экзаменах.

В беседе с «Радио 1» эксперт отметила, что чаще всего причиной такого поведения подростков становится экзаменационная тревожность.

«Его цель — поскорее «спастись» от стрессовой ситуации, отсюда импульсивная торопливость и невнимательность», — сказала Кардиакос.

По словам специалиста, в таком состоянии ученик буквально не может думать, пытается быстрее всё сделать и получить хоть какой-то результат.

