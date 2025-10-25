Как приучить ребенка к труду

Любовь к труду формируется с детства через выполнение посильных задач, поддержку и похвалу родителя. Для этого важно с раннего возраста адаптировать для ребёнка окружающую среду дома и создавать условия, в которых он сможет самостоятельно манипулировать предметами, посоветовала в беседе с RT Милена Мартынова, педагог-психолог Колледжа городских предпринимателей.

«Можно давать ему разные маленькие задания и стимулировать к выполнению «детской домашней работы» (уход за собой, уборка игрушек и пр.). Например, с трёх лет можно приклеить крючок на стену, чтобы ребёнок сам мог вешать полотенце; можно адаптировать под него раковину, чтобы ему было комфортно самому за ней стоять и умываться», — разъяснила она.

По словам эксперта, с детьми постарше можно играть по ролям, когда, например, ребёнок выполняет роль продавца в магазине, а родитель — покупателя, или ребёнок — доктор, а родитель — пациент.

«Через игру можно сформировать у него радость и удовольствие от труда, а не сопротивление и избегание. Подростка к трудовой деятельности можно подготовить через научные и творческие проекты, чтобы он мог развивать навыки, которые в будущем помогут на рабочем месте», — считает специалист.

По её мнению, важен не факт наличия работы/подработки у ребёнка, а благоприятная среда, способствующая развитию навыков общения, развитию эмоционального интеллекта, усидчивости, творческих способностей.

«Эти универсальные навыки помогут будущему взрослому человеку в любой деятельности и работе», — подчеркнула собеседница RT.

Также стоит обратить внимание, какое отношение к работе транслирует ребёнку именно родитель, рассказала Мартынова.

«Ведь дети учатся через подражание, а не через воспитание. Родителям также важно не жаловаться на работу при ребёнке, чтобы у него не возникало негативных ассоциаций: лучше чаще рассказывать ему, как работа меняет окружающий мир, помогает людям и какие потребности семьи закрываются с помощью работы родителей», — заявила аналитик.

Она напомнила, что заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста 16 лет, за исключением иных случаев, предусмотренных ТК России.

«Однако стоит помнить, что в подростковом возрасте рабочая деятельность не является главной психологической задачей. Головной мозг и нервная система в этот период претерпевают колоссальные изменения. Подростковая жизнь насыщена процессами: гормональная перестройка, изменение эмоциональной сферы, формирование самосознания и поиск ответов на вопросы о себе, построение социальных связей и общение с противоположным полом, а также стремление подростка отделиться от родителей. Поэтому объём трудовой деятельности должен быть значительно ниже, чем у взрослого человека», — предупредила эксперт.

По её словам, нельзя заставлять ребёнка работать, но в зависимости от положения семьи (и если в этом есть необходимость) родители могут подключать подростка к трудовой деятельности с учётом его психологических потребностей, физических возможностей и законодательных норм.

«Помогать выбирать профессию детям нужно, разговаривая с ними об их сильных сторонах и способностях. Первые беседы можно проводить в предподростковом возрасте, можно посещать профориентационные мероприятия, посвящённые специальностям. К работе, за которую молодой человек получает деньги, он приходит через развитие разных навыков, умений и готовности к самостоятельности. Если все предварительные этапы пройдены гармонично, то поиск работы станет для него естественной потребностью, а не угнетающей обязанностью», — заключила специалист.

