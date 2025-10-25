Психологи назвали ключевые признаки воспитания родителями-нарциссами

Дети нарциссических родителей часто вырастают с серьёзными психологическими проблемами: у них наблюдаются трудности в отношениях, заниженная самооценка и склонность к токсичному поведению. Об этом предупреждают психологи Венди Бехари и Крейг Малкин.

Неспособность сказать «нет». Профессор, директор Центра когнитивной терапии в Нью-Джерси Венди Бехари объясняет, что дети нарциссов часто не могут отстаивать свои границы. Они не чувствуют, что их потребности важны, отмечает эксперт. Токсичные черты характера. По словам доктора Крейга Малкина, некоторые дети перенимают нарциссические модели поведения: манипуляции, газлайтинг и внушение чувства вины. Они считают: если не можешь их победить, присоединяйся к ним. Гиперконкуренция. Соперничество между братьями и сёстрами – ещё один тревожный сигнал. Нарциссы любят возносить одних и унижать других, объясняет Малкин. Роль «миротворца» в семье. Дети нарциссических родителей часто берут на себя роль взрослых, туша семейные конфликты и жертвуя своими потребностями. Зависимость от внешней оценки. Ребёнок усваивает, что важно только то, как его воспринимают окружающие, говорит Малкин. Это приводит к болезненной ориентации на достижения и статус. Отсутствие собственного «Я». Нарциссические родители часто проецируют на детей свои амбиции, лишая их возможности развивать собственную идентичность.

Они выделили шесть явных признаков такого воспитания и рассказали, как изменить свою жизнь.

Чтобы разорвать порочный круг, эксперты советуют признать неудовлетворённые детские потребности, научиться выражать эмоции, а в некоторых случаях – ограничить контакт с токсичными родителями.