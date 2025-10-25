Психологи назвали ключевые признаки воспитания родителями-нарциссами
Дети нарциссических родителей часто вырастают с серьёзными психологическими проблемами: у них наблюдаются трудности в отношениях, заниженная самооценка и склонность к токсичному поведению. Об этом предупреждают психологи Венди Бехари и Крейг Малкин.
- Неспособность сказать «нет». Профессор, директор Центра когнитивной терапии в Нью-Джерси Венди Бехари объясняет, что дети нарциссов часто не могут отстаивать свои границы. Они не чувствуют, что их потребности важны, отмечает эксперт.
- Токсичные черты характера. По словам доктора Крейга Малкина, некоторые дети перенимают нарциссические модели поведения: манипуляции, газлайтинг и внушение чувства вины. Они считают: если не можешь их победить, присоединяйся к ним.
- Гиперконкуренция. Соперничество между братьями и сёстрами – ещё один тревожный сигнал. Нарциссы любят возносить одних и унижать других, объясняет Малкин.
- Роль «миротворца» в семье. Дети нарциссических родителей часто берут на себя роль взрослых, туша семейные конфликты и жертвуя своими потребностями.
- Зависимость от внешней оценки. Ребёнок усваивает, что важно только то, как его воспринимают окружающие, говорит Малкин. Это приводит к болезненной ориентации на достижения и статус.
- Отсутствие собственного «Я». Нарциссические родители часто проецируют на детей свои амбиции, лишая их возможности развивать собственную идентичность.
Они выделили шесть явных признаков такого воспитания и рассказали, как изменить свою жизнь.
Чтобы разорвать порочный круг, эксперты советуют признать неудовлетворённые детские потребности, научиться выражать эмоции, а в некоторых случаях – ограничить контакт с токсичными родителями.