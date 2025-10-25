В России хотят в обязательном порядке отправлять беременных к психологам

Внедрение нового порядка призвано улучшить доступность и качество медицинской помощи женщинам, планирующим беременность. А также семьям, стремящимся завести детей.

В Министерстве здравоохранения РФ сообщили о планируемых изменениях в порядке оказания медицинской помощи беременным. В частности, проектом приказа ведомства, регламентирующего оказание помощи по направлению "акушерство и гинекология", предусматривается обязательное двукратное посещение медицинского психолога в течение беременности.

Согласно сообщению пресс-службы, нововведение направлено на повышение качества психологической поддержки будущих матерей. Проект приказа также устанавливает максимальный срок в две недели для проведения обследований и консультаций узких специалистов с момента обращения беременной.

Кроме того, будут четко прописаны сроки постановки на учет, что позволит обеспечить своевременное диспансерное наблюдение. Документ конкретизирует виды, условия и формы оказания медицинской помощи, а также требования к медицинским учреждениям различного уровня, оказывающим такую помощь.

Важным нововведением станет введение третьего этапа дородовой диагностики на поздних сроках беременности (34-35 недель и 6 дней) для выявления пороков развития, проявляющихся позднее. Проект также вводит терминологию "критических акушерских состояний" и предусматривает организацию школ для будущих родителей.

Ранее сенатор Гибатдинов предложил развивать систему соцпатронажа беременных.