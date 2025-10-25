Врач рассказал о тяжелых последствиях вождения электросамокатов детьми

Несовершеннолетние могут получить черепно-мозговую травму и переломы.

© РИА Новости

У них «притуплён» страх, что приводит к опасным ситуациям на дороге, отметил в эфире радиостанции «Говорит Москва» главный врач детской больницы святого Владимира Сергей Заварохин.

«Все травматологи и детские врачи, мы видим последствия этих самокатов. И эти травмы крайне тяжёлые. С точки зрения ортопедов-травматологов, это вообще плохо. Ломаются дети очень сильно. Поймите, у ребёнка притуплён страх. От мелких травм, конечно, это [средства защиты — прим. ред.] спасёт. А от крупных нет. Если его собьёт автомобиль, если он нарушил движение, какие тут, извините, накладки и шлемы, травма будет очень серьёзная: с переломом позвоночника, переломом таза, черепно-мозговая травма. То есть, если он просто упал и ехал, здесь, может, какая-то защита окажет своё действие, спасёт. А если он врезался в автомобиль или автомобиль сбил, то здесь, конечно, нет».

Ранее эксперт объяснил причины запрета проката электросамокатов в регионах. Если средства индивидуальной мобильности непопул