Психолог предупредил об опасности растущего насилия подростков

Елена Лебедева, практикующий психолог, в интервью интернет-порталу "МК" объяснила опасность того, что насилие все чаще становится частью образа положительного героя.

© РИА Новости

Психолог отметила:

«Насилие становится частью положительного героя. У нас очень во многих фильмах, очень во многих передачах тот, кто сумел разрушить полгорода, поубивать всех врагов, тот положительный герой. И эта пропаганда все равно имеет место быть. И это воздействует не только на подрастающее поколение, формируя определенные взгляды на жизнь, оно воздействует и на уже старшее поколение, казалось бы, сформировавшихся людей, но тем не менее.

Если это идет фоновое воздействие, а фильмы и передачи – это фоновое воздействие, то это будет проявляться в том числе в такой форме насилия, как издевательство над животными.

И мне кажется, что это такой очень яркий симптом в обществе, которое страдает от большого накопления отрицательно заряженных эмоций, отрицательного отношения к жизни и не умеет находить другие способы решения собственных проблем.

Раньше очень много кто уходил в алкоголизацию в ситуациях, которые казались неразрешимыми. Сейчас часть этих людей в алкоголь не уходит. Даже может быть наоборот. Может даже проповедовать здоровый образ жизни. Но при этом проявлять очень ярко выраженную агрессию к тем, кто не может ответить.

Это может касаться и всех форм пассивной агрессии, от обзывательств до газлайтинга. Но пассивная агрессия есть пассивная агрессия. Люди постоянно, так или иначе, эту агрессию проявляют и в действиях по отношению к тем, кто слабее - женщинам, к тем, кто ниже по статусу, ну и к животным».