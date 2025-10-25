Во сколько готовые детские поделки обходятся родителям

Резко вырос спрос на готовые поделки для школьников и детей, посещающих детские сады. «Вечерняя Москва» выяснила, с чем это связано и во сколько они обходятся родителям.

© Вечерняя Москва

Родители учеников младших классов и детсадовцев знают: с началом учебного года в этих образовательных учреждениях начинается марафон поделок. Предполагается, что работать над ними ребенок должен самостоятельно, участие мамы и папы должно ограничиваться разве что покупкой незамысловатого материала — пластилина, бумаги, красок.... Ну еще шишек и красивых осенних листьев при совместной прогулке в лесу или парке собрать можно. Почему же родители готовы платить деньги (и порой немалые) за готовые поделки в интернете или бежать в магазины для рукоделия, чтобы купить недешевый расходный материал для них?

Главная причина, как выяснили мы при опросе родителей младшеклассников, это то, что поделки детей становятся участниками конкурса.

Сначала соревнуются между собой одноклассники — чья работа лучше. Затем школа выбирает несколько работ, которые отправляют на районный конкурс, затем поделки отправляют на городской конкурс.... Все ли школы участвуют в таких состязаниях — неизвестно, но очень многие — точно. Согласитесь, мало найдется родителей, которые пожелают своему ребенку поражения. А ведь его не избежать, если состязаться в мастерстве малышу придется не с одноклассниками, а со взрослыми людьми — их мамами и папами. Но поскольку далеко не у каждого родителя есть время и силы, чтобы помогать чаду с подобными домашними заданиями, многие готовы откупиться от этой «кабалы» и приобрести готовую поделку, которую ребенок выдаст за свою.

На известной российской онлайн-платформе, где люди размещают объявления о продаже товаров и услуг, по запросу «осенние поделки» можно отыскать больше тысячи предложений: всевозможные ежики из шишек, гномики и более сложные композиции с уймой мелких элементов продаются в среднем за 700–800 рублей. Впрочем много и таких поделок, которые стоят больше тысячи.

«Нахожусь в декретном отпуске, захотелось иметь небольшой заработок и совместить его с занятием, которое люблю, — делится с "Вечерней Москвой" одна из рукодельниц Светлана Федотова. — Поделки создаю давно, но идея продавать их пришла пару лет назад. Поговорила со знакомыми и выяснила, что некоторые родители терпеть не могут тратить время на поделки для садика или школы и готовы за них платить. Для меня это стало открытием. Один раз за изделием ко мне приехала бабушка внуков-близнецов. Рассказала, что возится с ними с утра до вечера (логопед, бассейн и так далее), поэтому одному сделала поделку, а на второго времени не хватает. Так идея зарабатывать на своем хобби сложилась у меня окончательно!»

Еще одна рукодельница, Ирина, вспоминает, что осенние композиции начинала делать для своих детей:

«А когда стала работать удаленно, подумала, что их можно создавать на заказ для тех, кто очень занят на работе и у кого не хватает времени на подобное занятие. Работаю с материалами, которые еще летом собираю в лесу. А вот декор, клей, краски, коробки для поделок покупаю. Обращаются ко мне с просьбой сделать что-то интересное для ребенка обычно молодые родители в возрасте 25–35 лет».

В целом ничего удивительного в том, что школьные поделки стали бизнесом, нет. И на первый взгляд, всем вроде бы хорошо: учителям, детям, которые получают желанные пятерки, родителям и предприимчивым мастерицам. Так в чем же проблема?

«Она заключается, по сути, в бессмысленности происходящего, — комментирует ситуацию психолог частной практики Антон Кузнецов. Смотрите, что получается: взрослые люди прилагают массу усилий, тратят время, деньги, силы ради какой-то формальности. Ведь задача школы с помощью тех же поделок чему-то научить ребенка, дать ему какие-то навыки. Но какие навыки он получает в данной ситуации, чему учится? Разве что обманывать, выдавая чужую поделку за свою.... Да и учителя не могут не видеть отличие поделки, созданной руками взрослого человека, от той, которую ребенок смастерил сам. И еще. Многие родители вовсе не богатые бездельники. Деньги им с неба не падают. Но чтобы ребенок не чувствовал себя неудачником, родителям приходится идти на бессмысленные траты».

Можно ли исправить ситуацию. Легко, считает психолог:

«Просто перестаньте оценивать эти работы! Когда уйдет соревновательный момент, у родителей исчезнет желание участвовать в этой ярмарке тщеславия. И правильнее будет, если ребенок станет заниматься такими поделками в школе. Посадите его за парту, дайте пластилин или бумагу, осенние листья, еловые шишки.... Пусть каждый ученик сдаст свою работу, абсолютно всех похвалят, и каждый испытает радость....»

Эксперт считает, что оценивать детей по пятибалльной системе нужно не всегда, не по всем предметам.

«В вузах есть замечательная вещь — зачет, — говорит Антон Кузнецов. — Я бы и в школе его ввел. Ребенок принес поделку — зачет. Жирафа нарисовал — зачет, молодец. Сейчас же мы оцениваем детей по принципу "лучше — хуже" по тем предметам, где все абсолютно субъективно. Ребенок не обязан иметь какое-то художественное восприятие. Учителя могут сказать: если мы перестанем ставить им тройки и двойки, ученики не будут стараться. Это неправда, так как ребенок всегда пытается сделать лучше. Так уж он устроен».

На самом деле, споры об эффективности зачетной системы оценок по различным предметам идут давно. Летом тему вновь поднимал комитет Госдумы по охране здоровья. Согласно результатам недавнего опроса сервиса по поиску работы, матери школьников также активно выступают за изменение системы оценок по изо, физкультуре, музыке и труду. Больше половины (56 процентов) мам детей школьного возраста хотели бы, чтобы успехи ребят оценивались по системе зачет/незачет. Зато большинство отцов (64 процента) заявили, что пятибалльную систему следует сохранить. При этом очевидно, что большинство российских отцов в создании тех же поделок участвуют гораздо реже. В прошлогоднем исследовании, проведенном все тем же сайтом по поиску работы, выяснилось, что в российских семьях существует такое интересное разграничение: большинство мам занимаются уроками с детьми до 4-го класса, а с 5-го класса детям чаще помогают отцы. При этом раздражение от необходимости выполнять домашнее задание с ребенком свойственно, скорее, женщинам, но только при наличии ребенка — ученика младших классов.

Мария Новикова, мама учащегося 2-го класса:

«В прошлом году работа сына "Домик Бабы-яги" заняла первое место в районном конкурсе. Но давайте будем честны: это больше моя работа, чем труд мальчишки-первоклассника. Поделки конкурентов я тоже видела и могу сказать, что это состязание не между учениками, а между родителями. Но пока эти работы оценивают по принципу "лучше — хуже", я буду сидеть ночами и мастерить, ведь если кого-то из детей будут хвалить, а сын окажется в группе лузеров, для него это станет причиной слез и переживаний».

Ранее детский психолог Дарья Дугенцова объяснила, чем опасны соревнования родителей в изготовлении поделок.