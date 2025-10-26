Ректор МПГУ высказался о ЕГЭ по обществознанию

Возможность сдавать обществознание в качестве непрофильного предмета при поступлении в педагогические вузы России следует оставить для абитуриентов 2027 года. Об этом ТАСС сообщил ректор Московского педагогического государственного университета (МПГУ), академик РАО Алексей Лубков.

Ранее в Министерстве науки и высшего образования РФ сообщили ТАСС о планах сделать ЕГЭ по истории обязательным для поступления на гуманитарные специальности с 2027 года, при этом в 2026 году вузы смогут сами выбирать вступительные испытания между историей и обществознанием. Ведомство также проектом приказа предложило обязать абитуриентов, поступающих в педагогические вузы, сдавать ЕГЭ по их профильным предметам.

"МПГУ считает необходимым сохранение в 2026 году ЕГЭ по обществознанию для педагогических направлений подготовки, поскольку многие выпускники уже выбрали этот предмет и начали активную подготовку к его сдаче (обществознание долгое время было обязательным предметом в перечне вступительных испытаний для поступления на педагогические образовательные программы)", - сказал он.

Ректор МПГУ также отметил, что присутствие обществознания в перечне вступительных испытаний не исключает наличие профильного предмета, необходимого для будущей специальности педагога, и, более того, в педагогических вузах такой профильный предмет всегда был обязательным для поступления. Так, в МПГУ при приеме на образовательную программу "Информатика и Математика" абитуриенты помимо русского языка и обществознания сдают информатику или математику (по выбору).