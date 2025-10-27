Врач предупредил об опасности популярного китайского снека для детей

Стало известно о массовой вспышке диареи среди российских школьников, попробовавших популярный китайский продукт – острое соевое мясо «латяо». Гастроэнтеролог прокомментировала ситуацию, рассказав, что из себя представляет этот продукт, и почему для детского желудка это испытание.

© Сибмеда

На вопрос ответила Варвара Веретюк, врач-гастроэнтеролог, врач-терапевт, нутрициолог ИНВИТРО. По словам врача, «латяо» – это продукт глубокой переработки, который можно отнести к снэкам или фастфуду. Латяо представляет собой переработанное соевое мясо, однако нередко в таком продукте сою можно не найти, а найти пшеничный белок, глютен, обработанный маслами, пряностями, солью и глутаматом. Благодаря им латяо имеет яркий, выраженный вкус, однако для желудка детей и подростков такой снек не полезен: он может вызвать дискомфорт, вздутие, жидкий стул.

Развитие диареи после употребления китайского снека – это вопрос индивидуальных особенностей организма или свежести продукта. В латяо избыточное количество соли, пищевых добавок, усилителей вкуса, консервантов, масел – такой состав считается угрозой для здоровья. В некоторых провинциях Китая продажа латяо запрещена на расстоянии 200-500 метров от образовательных учреждений. Известны также случаи продажи некачественного латяо. В Китае, Индонезии обнаруживались зараженные продукты с болезнетворными бактериями, вызывающими симптомы отравления.

Как и все снеки с избытком соли, латяо повышает риск пищевых инфекций. Из-за большого количества соли снижаются защитные свойства слизистой оболочки желудка и кишечника, также избыток соли является дополнительным фактором риска заболевания такой инфекции как Helicobacter pilori. Если человек с ней контактировал, он становится более уязвимым.

Проблема китайский, корейских, российских снеков не в количестве острых приправ (хотя они могут вызывать дискомфорт и жидкий стул), но в избыточном количестве соли, жира и сахара. ВОЗ рекомендует употреблять 5 граммов соли в сутки, а в одной небольшой упаковке латяо может содержаться порядка 2 граммов – то есть, половина суточной нормы.

Острые продукты, как уже было доказано, не считаются вредными, однако, тут важна доза. Если при приготовлении домашней еды добавлять в блюдо немного перца чили – ничего плохого не будет. Есть люди, которым нравится есть острую пищу, и у них нет никаких симптомов. Но если человек не привык к острой пище, и вдруг съедает что-то острое и перченое – у него может возникнуть дискомфорт и диарея.