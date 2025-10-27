Правда ли, что сахар вызывает у детей гиперактивность и влияет на сон

Дети, как правило, любят сладкое, а «вкусняшки» сегодня представлены в изобилии. Некоторые взрослые стараются следить за количеством сладкого в рационе детей, другим это делать сложно, либо они не видят в этом необходимости. В любом случае, тема детей и сладостей настолько актуальна, что вокруг нее ходит много убеждений и мифов. Эксперты помогли разобраться в некоторых вопросах.

«Сахар делает детей гиперактивными». Распространенное убеждение, которое не подтверждено наукой. Исследования не показали устойчивой связи между употреблением сахара и гиперактивностью детей. Дети от природы энергичны, а сладкое обычно в изобилии на праздниках и мероприятиях, которые сами по себе способствуют активным проявлениям – возможно, поэтому среди родителей этот миф продолжает жить.

«После вечерних сладких угощений дети плохо спят». Авторы статьи в MedicalXpress упоминают исследование, в котором у детей от 8 до 12 лет после напитков с сахаром на ночь случались пробуждения. При этом, в целом нет убедительных доводов в пользу того, что однократный прием большого количества сахара существенно влияет на сон. Физическая, социальная активность имеет большее влияние в этом вопросе.

Однако, частое употребление напитков, снеков, фастфуда с большим содержанием сахара может влиять на ухудшение сна. Исследование с участие двухлетних детей показало, что те, кто ест больше овощей и здоровой пищи, спят лучше, чем заядлые «сладкоежки». Эксперты видят в этом замкнутый круг: плохой сон усиливает тягу к сладкому, а это может еще больше нарушить сон.

«Сахар дает прилив энергии». Сахар, действительно, дает быстрый прилив энергии, но организм строго регулирует уровень глюкозы в крови, поэтому «сахарный эффект» нельзя считать весовым – сладкое не способствует улучшению настроения.

После употребления сладостей уровень глюкозы в крови быстро повышается, а затем приходит в норму, а иногда немного понижается. Это нормальный физиологичный процесс, который, как правило, не приводит к заметным последствиям.

«Если детей ограничить, они захотят еще больше сладкого». Есть доля правды в том, что полный запрет может разжечь еще большее желание. Однако, установление границ чаще дает хороший результат. Исследования подтверждают, что у детей, чьи родители ограничивают потребление сладких продуктов, не развивается сильная тяга к сладкому: они едят меньше сахара, чем дети, чьи родители не ставят рамок. Поведение родителей и пищевые привычки семьи – ключевой фактор: дети не задумываются о здоровье, они только знают, что сладости вкусные. Один праздничный «сладкий вечер» не причинит вреда, но регулярное потребление сахара в большом количестве может обернуться проблемами.