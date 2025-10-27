Родителям рекомендовали устанавливать защитные экраны на окна

Врач рекомендовал родителям устанавливать защитные экраны на окна
Мера снизит риск несчастных случаев.
Москитная сетка не решает эту проблему. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал главный врач детской больницы святого Владимира Сергей Заварохин.
«Самая страшная травма, с которой мы сталкиваемся, — это падение с высоты, когда дети выпадают из окон. И хотелось бы, чтобы ребёнок прожил полноценную жизнь, а не инвалидом или, простите, овощем. Потому что травмы и несовместимы с жизнью, и последствия этих падений, когда черепно-мозговые травмы, и это смерть мозга, и переломы всех костей, любых, какие только есть, вплоть до перелома фаланги пальцев. И я хотел бы предупредить всех родителей, если у вас маленький ребёнок, неважно, какого он возраста, поверьте, даже если он только начал ползать, вам надо ставить специальные защитные экраны на окна. Если они у вас низко расположены, если рядом с ними стоит диван, стул или стол, обязательно защитные экраны на окна, если вы их открываете, ограничители на окна или экраны. Сетка и открытое окно — это в доме с маленьким ребенком потенциально опасный объект».