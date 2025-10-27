Стало известно, сколько времени подростки в России проводят в соцсетях

Российские подростки проводят в соцсетях не менее трех часов в день, об этом говорится в докладе о деятельности уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка в 2024 году.

«Подростки высоко оценивают свою безопасность в интернете. Они чаще используют его для общения и развлечений, реже – для покупок, получения услуг и обучения. Ежедневное время в соцсетях – не менее трех часов. При этом чем больше подросток проводит времени в социальных сетях, тем выше он оценивает свою безопасность в интернете. Из опрошенных подростков 77,1% отметили, что слушают музыку, 65,4% – смотрят видео на хостингах, 44,8% – играют в онлайн-игры», – говорится в документе.

Там также отмечается, что большинство подростков борются со стрессом безопасными способами: спортом, общением с близкими и хобби, однако некоторые употребляют алкоголь и никотин.