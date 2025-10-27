Как разрешить конфликты между учениками школы

Каждый отдельный конфликт между учителем и учеником должен разбираться отдельно — насилие со стороны педагога недопустимо, но дети могут быть злостными манипуляторами, сказал НСН Евгений Ямбург.

Все конфликты между учителями и учениками должны рассматриваться отдельно — лучше всего делать это через управляющий совет школы и через существующую в его составе конфликтную комиссию. Об этом НСН заявил заслуженный учитель России Евгений Ямбург.

В школе села Берлин Челябинской области педагог отвесила подзатыльник девятилетнему ученику во время урока. Возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», сообщили в региональном отделе СК. После того, как видео попало в интернет, администрация отчиталась об увольнении педагога, однако местные жители встали на защиту учителя. Ямбург объяснил, как сегодня педагог может воздействовать на неуправляемого ученика.

«Способов воздействия очень много, они в основном носят моральный характер. Грамотный учитель не даст втянуть себя в конфликт. Недавно был случай, когда ученик хамил и матерился, учитель вытащил его за пределы класса, потому что никто не обязан слушать нецензурную брань, но при этом то ли сломал, то ли вывихнул ученику руку. Против учителя возбудили дело. Но есть границы, которые переходить нельзя. Нельзя делать вид, что ничего не происходит, и идти на поводу у хамства и жлобства. Можно многие вещи обратить в шутку, каким-то другим способом снять напряжение. Хорошо, что сегодня директор школы — не царь, не бог и не военачальник. Существует управляющий совет, куда входят учредители, родители, старшеклассники. Там есть конфликтная комиссия. Я, будучи директором школы и не являясь членом управляющего совета, могу сделать доклад, доложить о конфликте, а дальше пусть решают. Если это не формальная организация, которая во всем поддержит директора, то через управляющий совет и через конфликтную комиссию такие проблемы можно решать», — сказал Ямбург.

Собеседник НСН добавил, что необходимо разбираться в каждой отдельно взятой ситуации жестокого обращения с ребенком.

«Безусловно, в каждой конкретной ситуации надо разбираться. С одной стороны, недопустимо никакое физическое и моральное насилие над ребенком, это даже не обсуждается. С другой стороны, дети — замечательные манипуляторы. Часто, когда я смотрю видео подобного рода, например, когда учительница начальных классов выходит в коридор, ловит какого-то ребенка и начинает давать по шее, по щекам и так далее, у меня возникает вопрос — а как эти юные папарацци оказались в нужном месте в нужное время? Значит, они каким-то образом на уроке спровоцировали учительницу, а потом с большим удовольствием это сняли. Безусловно, опытный и квалифицированный учитель понимает, что сегодня дети очень изменились и что даже маленькие дети сегодня имеют свои Telegram-каналы, пользуются WhatsApp и так далее, чуть ли не поголовно хотят стать блогерами», — подчеркнул педагог.

В заключение Ямбург указал на то, что на воспитание излишне разбалованных детей повлияла позиция популярного в России в конце прошлого века американского педиатра Бенджамина Спока, которую он высказывал в ранних работах.

«Есть еще одна сторона — на исходе советской эпохи наши мамы были очарованы доктором Бенджамином Споком, который говорил о том, что надо ребенку все позволять, ни в чем его не ущемлять, он должен расти в абсолютной любви. Но дело в том, что доктор Спок писал об этом в своем раннем творчестве. Когда эти залюбленные дети выходили в очень жесткую конкурентную среду, имели место очень тяжелые стрессы, фрустрация и даже самоубийства. Он воспитал два поколения американских истерик. В своих последующих работах, не переведенных на русский язык, он пишет об авторитете, о необходимости дисциплины, о наказании, потому что педагогика — это и кнут, и пряник. Например, в элитных английских школах телесные наказания были отменены только в 1972 году», — подытожил он.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил, что штрафы не смогут системно решить проблему с публичным оскорблением и унижением учителей. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».