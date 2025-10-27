Почему соцсети сильнее бьют по самооценке именно девочек

Новое исследование Кембриджского Университета показало, что цифровая активность подростков влияет на них по-разному в зависимости от пола. Использование социальных сетей сильнее отражается на самооценке девочек, чем мальчиков, снижая удовлетворенность своим телом и общую жизненную уверенность в себе.

Цифровая активность и гендерные различия

Ученые проанализировали данные Программы международной оценки учащихся (PISA), собрав информацию о цифровой активности и благополучии нескольких тысяч подростков 15 лет из десяти стран. Участники оценивали свое самочувствие, уровень стресса, психосоматические проявления и восприятие тела, отвечая на вопросы вроде «Мне нравится мое тело» и «Я доволен своей внешностью».

Результаты показали, что девочки, проводящие больше времени в соцсетях, постепенно ставили себе более низкие оценки по шкале восприятия тела. В то же время у мальчиков оценка внешности оставалась практически неизменной независимо от времени, проведенного в сети.

«Девочки реагируют на визуальные образы в социальных сетях сильнее, это указывает на необходимость учитывать гендерный аспект при формулировании рекомендаций по цифровой активности», — поясняет Кармен Лим, ведущий исследователь Cambridge University Press & Assessment

Соцсети, стресс и психосоматические проявления

Исследование показало, что время, проведенное в соцсетях, влияло не только на восприятие тела, но и на общее самочувствие, стрессоустойчивость и частоту психосоматических симптомов. Девочки чаще сообщали о повышенном уровне стресса и физических проявлениях тревоги — головных болях, усталости, проблемах со сном. У мальчиков негативные эффекты проявлялись менее выраженно, хотя увеличение времени онлайн также увеличивало риск психосоматических симптомов.

Влияние видеоигр

Цифровая активность включала не только соцсети, но и видеоигры. Оказалось, что игры по-разному влияют на подростков. У девочек время за играми снижало удовлетворенность жизнью, а у мальчиков часто имело обратный эффект, способствуя социализации и взаимодействию с друзьями. Эксперты связывают это с особенностями жанров: игры, популярные среди мальчиков, часто требуют совместной работы, командной стратегии и коммуникации, что повышает чувство социального включения.

Результаты подчеркивают, что просто обучать подростков цифровой грамотности недостаточно. Им нужны навыки онлайн-устойчивости, критическое мышление и умение управлять временем в сети. Кармен Лим отмечает:

«Полезно осознавать, какие эффекты вызывает визуальная информация. Например, блестящие и отредактированные изображения в соцсетях могут создавать иллюзию недостижимого идеала».

Родителям и учителям ученые советуют обращать внимание не только на то, сколько времени подростки проводят в интернете, но и на то, чем именно они там занимаются. Для девочек особенно важно ограничивать контакт с контентом, который вызывает тревогу или давит на чувство собственной внешности, и учить их критически оценивать увиденное. Всем подросткам полезно сочетать навыки безопасного использования интернета с умением справляться с эмоциями и поддерживать общение с другими, чтобы снизить психологические риски.