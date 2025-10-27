Кто такие зубастые Фуглеры, которые стали трендом у детей

Дети нашли себе новое развлечение: очередные жуткие игрушки, зубастые Фуглеры, стали трендом. У них полузакрытые, похожие на человеческие глаза, кровожадная улыбка и цена от 3500 рублей за штучку.

На смену китайским Лабубу пришли новые «страшные» игрушки — Fugglers (Фуглеры), сокращение от funny ugly monsters — забавно-страшные монстры.

Как и их «предков» Лабубу, Фуглеров относят к тренду «милое уродство» — большие глаза, словно из мультика, соседствуют на их лице с широкой, зубастой, но все-таки улыбкой. Родом новые «монстры» из Великобритании, где их придумали как коллекционные фигурки для взрослых. Затем права купила известная компания игрушек — и с тех пор линейка Фуглеров постоянно пополняется. Среди них есть мягкие игрушки для сна (большая и маленькая версии), мини-игрушки в 8 сантиметров, брелоки…. Как и в случае с Лабубу, ажиотаж вызван тем, что каждый Фуглер представляет собой лишь часть большой коллекции. То есть их интересно собирать.

У каждой игрушки есть имя, характерные черты, а также «биография», которая больше похожа на криминальную заметку или досье.

«Интерес к «страшным» игрушкам вроде Фуглеров неслучаен, — говорит "Вечерней Москве" маркетолог, системный психотерапевт, клинический психолог Надежда Королева. — Такие образы позволяют ребенку соприкоснуться с темой страха, агрессии и непредсказуемости. Мы боимся, но все же находимся в контролируемом пространстве, а значит, осознанно переживаем эмоцию и учимся с ней обращаться».

Таким образом ребенок переживает собственные страхи, сталкивается с ними на «безопасном поле» — в повседневной игре.

«А еще мода на жутковатые образы — это способ выразить внутреннее напряжение, протест против идеальной глянцевой картинки, — продолжает Надежда. — Современные дети растут в мире, где тревоги и информационные перегрузки — обычная часть жизни. Такие игрушки дают выход этому фону — немного дикой, но честной эмоцией».

В мире, где социальные сети транслируют идеальную, выверенную по линейке картинку, такие Фуглеры, Лабубу и прочие игрушки-монстры дают ребенку проявить себя, найти такое неидеальное, но честное «я» и объединиться с другими такими же ребятами.

Детям необходимо чувствовать себя в «тусовке», даже если ее и объединяет что-то вроде таких «зубастиков». Единственное — родителям нужно беречь свои кошельки и покупать Фуглеров только в официальных магазинах. Маркетплейсы уже давно заполонили подделки за ту же цену.

Надежда Королева, маркетолог, системный психотерапевт, клинический психолог:

«Для подростков и взрослых Фуглеры — это еще и ирония. Популярный стиль игрушек "милое уродство" — смесь страха и симпатии, в котором уродливое становится, возможно, неприятным для глаза, но точно не отталкивающим. Это отражение другой культурной тенденции — принимать несовершенство и превращать его в игру».

И другие страшилы

Игрушка синего монстрика с длинными руками, широкой улыбкой и острыми зубами Хагги Вагги появилась на прилавках магазинов в 2021 году. Персонаж стал популярен после выхода страшной игры и внезапно оказался любимцем множества детей.

Не столько страшную, сколько странную игрушку Вакуку выпустила одна китайская компания в ответ на популярность Лабубу. Вакуку — плюшевые и миловидные монстрики с большими глазами и... монобровью.

Куклы Монстр-Хай — этакие принцессы, только из мира чудовищ. В 2010 году они также были горячо любимы детьми. А некоторые взрослые до сих пор занимаются их коллекционированием. Ведь куклы весьма миловидны.

