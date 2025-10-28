Расписание ЕГЭ в 2026 году

Рособрнадзор и Минпросвещения утвердили официальное расписание Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на 2026 год по всем предметам. Как и прошлом году, экзамены будут проходить в три волны: досрочную, основную и дополнительную. «Лента.ру» рассказывает, в какие дни будет ЕГЭ у одиннадцатиклассников и выпускников прошлых лет, где посмотреть расписание и как вести себя во время экзамена.

Периоды сдачи ЕГЭ

Каждый год ЕГЭ проходит в три периода. Даты каждого меняются ежегодно, в 2026 году расписание с учетом резервных дней будет следующим:

досрочный — с 20 марта по 20 апреля.

основной — с 1 июня по 9 июля.

дополнительный — с 4 по 25 сентября.

Кроме того, с 2024 года выпускники могут пересдать экзамен по одному предмету на свой выбор, причем независимо от оценки. Прежние результаты в таком случае аннулируются и при поступлении в вуз учитываются только баллы, полученные за вторую попытку. В 2026 году на пересдачу выделили две даты: 8 и 9 июля.

Все экзамены начинаются в 10:00 по местному времени.

Досрочный период: расписание на 2026 год

Сдавать экзамены в рамках досрочного периода могут:

выпускники, которые не смогут прийти на экзамен в основной период по уважительной причине (например, из-за плановой госпитализации в больницу или участия в спортивных соревнованиях);

выпускники колледжей;

ученики вечерних школ;

ученики иностранных школ.

В 2026 году выпускники прошлых лет не пишут ЕГЭ в досрочный период — им предстоит делать это в резервные дни основного периода

~ 2 000 выпускников сдавали ЕГЭ досрочно в 2025 году.

Чаще всего в рамках досрочного периода сдают профильную и базовую математику, русский язык, биологию и обществознание.

Резервные дни

Основной период: расписание на 2026 год

В этот период экзамены сдает большинство выпускников, так как он совпадает с завершением учебного года.

~ 682 000 выпускников сдавали ЕГЭ в основной период в 2025 году.

Чтобы получить аттестат, они должны сдать экзамены по двум обязательным предметам: русскому языку и математике. Остальные предметы нужны тем выпускникам, которые собираются поступать в вузы.

Резервные дни

Выпускники, которые не смогли сдать ЕГЭ в основной период из-за болезни, совпадения дат двух экзаменов или других уважительных причин, подтвержденных документами, могут прийти в резервные дни. Также в резервные дни основного периода в 2026 году ЕГЭ сдают выпускники прошлых лет.

Дополнительный период: расписание на 2026 год

Дополнительный период предназначен для выпускников школ, которые не сдали экзамены в основной период по уважительной причине и не получили аттестат. Сдать дополнительные предметы, необходимые для поступления в вуз, в дополнительный период нельзя.

Пересдачи ЕГЭ: расписание на 2026 год

Чтобы пересдать один из предметов по собственному выбору, выпускнику нужно подать заявление в региональную экзаменационную комиссию минимум за два дня и максимум за шесть дней до пересдачи.

В 2026 году даты пересдач ЕГЭ выглядят следующим образом:

Длительность ЕГЭ

На каждый экзамен отведено строго определенное время. Важно заранее изучить правила и лимиты для каждого предмета, чтобы правильно рассчитать свои силы.

Как подготовиться к ЕГЭ

Главное правило в предэкзаменационный период — разумное распределение времени и сил. Начинать следует с честной оценки своих знаний, рассказала в беседе с «Лентой.ру» педагог, руководитель регионального преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Виктория Подсухина.

«Возьмите кодификатор и отметьте, какие темы вам даются легко, а какие вызывают трудности. Затем напишите несколько пробных вариантов в условиях, максимально приближенных к реальному экзамену — с таймером и без подсказок. Это покажет, укладываетесь ли вы в отведенное время и где чаще всего допускаете ошибки», — посоветовала педагог.

После анализа станет понятно, на чем стоит сосредоточиться. В приоритете должны быть темы, которые вызывают наибольшие затруднения.

Не стоит полностью забывать о сильных сторонах. Легкие вопросы — это гарантированные баллы, и их тоже нужно периодически повторять, чтобы не потерять уверенность. Достаточно уделять им немного времени, например, решая по несколько задач в день, считает Виктория Подсухина.

По ее мнению, в предэкзаменационный период многие ученики сталкиваются с похожими проблемами, которые могут серьезно повлиять на результат. Одна из главных ошибок — чрезмерное волнение и паника.

«Вместо продуктивной подготовки, выпускники тратят силы на переживания, что только ухудшает концентрацию и мешает усвоению материала. Важно сохранять спокойствие: глубокое дыхание, режим сна и умеренные физические нагрузки помогают снизить тревожность», — пояснила педагог.

Другая крайность — попытка учиться круглосуточно, без отдыха. Кажется, что если проводить за учебниками все время, можно успеть все повторить. Но наш мозг не способен эффективно запоминать информацию в условиях перегрузки. Без перерывов и сна материал просто не усваивается. Гораздо полезнее заниматься по четкому графику, делая перерывы и выделяя время на восстановление, подчеркнула Виктория Подсухина.

Еще одна ошибка — пассивное чтение теории без практики. Без решения конкретных заданий это малоэффективно.

Как распределить время на экзамене

Виктория Подсухина рекомендует придерживаться на экзамене следующего плана:

В первые минуты:

быстро просмотрите весь экзаменационный лист;

определите, какие задания кажутся сложными, а какие — простыми;

распределите время на каждый раздел, оставив 15-20 минут на проверку.

В основное время:

решайте сначала те задания, которые вам хорошо знакомы. Это придаст уверенности;

следите за часами и придерживайтесь установленного лимита времени на каждый раздел.

В последние минуты:

обязательно перепроверьте все ответы, особенно сложные задания;

проверьте, все ли вы перенесли из черновика в бланк.

Педагог также рекомендует использовать во время экзамена адаптированные техники управления временем. Например, можно модифицировать метод Pomodoro: работать интенсивно продолжительное, но комфортное время (допустим, 30-35 минут), а затем делать короткую пятиминутную паузу, чтобы восстановить концентрацию.