Почти половина россиян высказалась против проживания взрослых детей с родителями

В октябре 2025 года в Госдуме возмутились шоу «Маменькин сынок», которое демонстрирует взрослых мужчин, которые так и не сепарировались от родителей. В сети это также спровоцировало споры и обсуждения – считать ли такое сожительство «красным флагом»? Медиахолдинг Rambler&Co спросил интернет-пользователей, как они к этому относятся.

Против совместного проживания взрослых детей с родителями высказывается большинство опрошенных россиян (40 процентов). Из них 26 процентов уверены, что взрослый человек должен жить отдельно, а 14 процентов считают такой вариант допустимым лишь на время, пока человек «встает на ноги». При этом 31 процент респондентов относятся к этому нормально, если всем комфортно, а 29 процентов допускают подобное из-за сложных обстоятельств, таких как болезнь или финансовые проблемы.

Главной причиной трудностей с сепарацией (отделением от семьи) 59 процентов участников назвали отсутствие жилья и нехватку дохода. Еще 21 процент отметил, что многим просто удобно не менять привычный уклад, 10 процентов связывают это с привычкой к родительской заботе, 8 процентов – с психологической созависимостью и 2 процента – с чувством вины перед родителями.

По мнению 43 процентов респондентов, совместное проживание – это чаще стечение обстоятельств, чем созависимость. Однако 27 процентов видят причину в обоюдной неготовности к разделению, 17 процентов считают, что «не отпускают» именно дети, а 13 процентов винят в этом родителей, склонных к контролю.

Сохранить теплые отношения при раздельном проживании, по мнению большинства, вполне возможно. 57 процентов уверены, что для этого достаточно регулярно общаться и помогать друг другу, 27 процентов считают, что дистанция даже улучшает отношения. Каждый десятый (10 процентов) уверен – ничто не заменит живого общения, а 6 процентов отмечают, что близость со временем в любом случае теряется.

Идеальной моделью отношений с родителями 47 процентов россиян считают формат «живем раздельно, но видимся часто». Еще 26 процентов выбирают вариант «недалеко, но с уважением к личным границам», 17 процентов устраивает редкое общение без давления, а 10 процентов комфортно делить быт под одной крышей.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 16 по 23 октября 2025 года, охват составил 105 696 интернет-пользователей.