Детские книжки с картинками или без: исследование показало, что лучше

Ушибы, ссадины и падения — обычная часть детства. Но как малыши понимают, что такое боль, и учатся на нее реагировать? Ученые из Университета Южной Австралии нашли неожиданный ответ в детских иллюстрированных книгах. Проанализировав сотни популярных изданий, они выяснили, что травмы и проявления боли встречаются почти в каждой пятой истории, чаще всего это падения, удары или царапины.

Однако наблюдались значительные различия между тем, как книги показывают боль мальчиков и девочек. Мальчики чаще оказывались в ситуациях с травмой (53%), но проявляли меньше эмоций, тогда как девочки страдали реже (29%), но плакали значительно чаще — в 78% случаев.

«Так дети видят: показывать эмоции — это нормально для девочек, а для мальчиков нужно оставаться стойким», — отмечает доктор Сара Уоллворк.

Роль персонажей в детских книгах

Не менее интересно, как книги показывают помощь другим. Мальчики чаще давали советы или искали решение проблемы, девочки же утешали и поддерживали эмоционально. Такое различие закрепляет стереотипы о том, что забота и эмпатия считается «женской» задачей, активное вмешательство и наставление — «мужским».

Исследователи заметили, что помощь другим персонажам при боли встречается редко. Чаще это физическая поддержка — поднять, удержать, подать руку. Эмоциональная поддержка, вроде слов утешения, встречается значительно реже. Пассивных наблюдателей, которые видят боль, но не реагируют, оказалось 60%, а активно помогающих — лишь 28%.

Почему стереотипы опасны

Доктор Уоллворк подчеркивает, что книги открывают детям мир, но одновременно могут ограничивать, укрепляя неверные представления о боли.

«Когда мальчиков показывают стоиками, это может побудить их скрывать свои эмоции, что связано с повышенной уязвимостью к боли во взрослой жизни. Девочек же постоянно изображают опекунами или слишком эмоциональными, что создает давление соответствовать социальным ожиданиям», — объясняет она.

Ученые дают советы родителям

Соисследователь Дур-Э-Наяб Мехар советует обсуждать с ребенком сцены травм и реакций персонажей, чтобы развивать у него эмоциональный интеллект и способность к сочувствию.

«Совместное чтение можно использовать как инструмент для обсуждения эмоций и сочувствия. Родители могут задавать вопросы вроде: "Что чувствует этот персонаж?" или "Что он мог бы сделать иначе?". Это помогает детям понять, что забота и поддержка важны для всех, а не только для девочек <...> Важно, чтобы дети понимали, что выражать боль нормально, а реагировать на чужую — необходимо и полезно. Это развивает не только эмпатию, но и уверенность в себе».

Доктор Уоллворк добавляет:

«Истории, которые мы выбираем для совместного чтения, формируют социальные навыки и эмоциональное поведение. Если ребенок видит, что мальчики тоже могут заботиться и плакать, а девочки проявляют активность и решают проблемы, это снимает ненужные гендерные ограничения».

По словам исследователей, детские книги — это не просто развлечение. Они становятся важным источником информации о том, как понимать и выражать боль, как реагировать на чужие страдания и как формируются гендерные представления. Исследование подчеркивает, что осознанный выбор литературы и обсуждение с ребенком сюжетов может способствовать развитию эмпатии, сочувствия и гибкости поведения, укрепляя эмоциональные навыки на всю жизнь.