Определено, важно ли участие бабушек и дедушек в воспитании детей

28 октября в России отмечается День бабушек и дедушек. При этом каждый пятый житель страны заявил, что против участия старшего поколения в воспитании внуков, рассказали аналитики. С чем это связано и как выстраивать общение пожилых с маленькими детьми, разбиралась Москва 24.

© М24

Необходимая поддержка?

Большинство россиян считают важным участие бабушек и дедушек в воспитании внуков. Об этом сообщил сервис Super Job со ссылкой на исследование, в котором приняли участие 1 600 респондентов старше 18 лет.

Согласно данным, 30% респондентов однозначно выступили за то, чтобы привлекать старшее поколение к воспитанию младшего. Еще 50% отметили, что скорее согласны с этим, чем против. В то же время каждый пятый опрошенный назвал это плохой идеей: из них 4% категорически против, а 16% сказали, что делать этого скорее не нужно.

Кроме того, 57% россиян назвали роль старшего поколения в воспитании детей скорее "ненавязчивой помощью", а 42% воспринимают это как крайне необходимую поддержку. При этом именно мужчины в большинстве случаев отметили, что роль бабушек в воспитании детей весома. Женщины же чаще осторожно одобряют помощь с их стороны и больше выступают за то, чтобы она была дозированной.

Результаты опроса также показали, что уверенность в необходимости и важности участия бабушек в воспитании внуков чаще высказывали россияне более старшего возраста. И это можно объяснить тем, что многие из них сами уже нянчат внуков, отметили аналитики. Кроме этого, большую лояльность к привлечению бабушек к присмотру за детьми показывали респонденты с высшим образованием.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил вписывать внуков в паспорта дедушек и бабушек при наличии разрешения от двух родителей.

По его мнению, в этом случае бабушкам и дедушкам будет проще решать с внуками различные вопросы. Тем более учитывая, что именно старшее поколение часто воспитывает детей, "поскольку родители не всегда с этим справляются".

Однако идею раскритиковала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, подчеркнув, что доверенностей для расширения прав бабушек и дедушек достаточно. Главными же опекунами детей, по ее словам, должны оставаться родители.

Эмоционально поддерживающий фон

С точки зрения психологии бабушки и дедушки очень нужны, подчеркнул в разговоре с Москвой 24 клинический психолог Станислав Самбурский. Он отметил, что межпоколенческая помощь – важный "социальный клей", необходимый для эмоционального благополучия как детей, так и самих пожилых.

По словам эксперта, для человека 60+ ведущим мотивом в жизни становится забота о других и передача накопленного жизненного опыта.

«‎Часто уже нет желания делать карьеру, зарабатывать деньги, достигать всего. Внуки на этом фоне становятся любимыми детьми, для них это благо, потому что у бабушки с дедушкой всегда есть время и терпение, чего часто так не хватает родителям».

При этом у последних в этой ситуации нередко возникает ревность. Они видят, как их родители водят детей на занятия, забирают из школы, ходят с ними в кафе. И параллельно с этим вспоминают, как сами в детстве не видели маму, потому что она была вечно занята, а папа, например, вообще все время был эмоционально недоступен, пояснил Самбурский.

«‎Для взрослых эта ситуация бывает очень болезненной, внутри они спрашивают, почему ты не была вот такой заботливой мамой для меня, со мной все было на бегу! И на этой почве возникает конфликт поколений, который, как правило, маскируется под борьбу за границы: родители начинают защищать свою автономию родительства», – подчеркнул психолог.

Особенно болезненно, по его мнению, родители реагируют, когда бабушка с дедушкой начинают устанавливать свои правила в воспитании детей. Возникает протест: это мои дети, и я сам знаю, как все делать.

Баланс в этой ситуации возможен, считает эксперт: к примеру, если бабушки с дедушками будут не воспитывать внуков, а, если у них есть такое желание, именно участвовать в их жизни, создавая эмоционально поддерживающий фон.

В свою очередь, семейный психолог Надежда Резенова также отметила, что в вопросе пользы общения внуков с бабушками и дедушками не все так однозначно.

По ее мнению, если представители старшего поколения адекватные, добрые, то ребенку, конечно, важно с ними общаться – они многому смогут научить, отметила эксперт.

«‎Но бывают бабушки и дедушки озлобленные, жесткие, постоянно всем недовольные. Тогда есть риск, что при частом общении с ними ребенок может перенять их жизненные реакции, принять такое поведение как правильное, – предупредила психолог. – После посещения бабушки с дедушкой ребенок может возвращаться неуправляемым, вести себя непривычным образом. В этом случае стоит либо пытаться договориться с родителями, что они будут соблюдать определенные правила при общении с внуками, либо сильно сокращать время встреч».

Кроме того, надо учитывать, что бабушки и дедушки не должны быть привязаны к внукам, напомнила Резенова. Безусловно, для них важно общение с детьми, проявление заботы, но у них должно быть достаточно времени и для собственной жизни.

Эксперт добавила, что полезно, когда у старшего поколения есть хобби, будь это хор, танцы, вязание или скандинавская ходьба. Плюс важно общаться со сверстниками в клубах по интересам. То есть смысл жизни бабушек и дедушек не должен упираться только в заботу о внуках, подчеркнула психолог.