Как воспитать благодарность к старшим у детей

В условиях насыщенной и ускоренной жизни ребенку особенно важно иметь возможность наблюдать, переживать и выражать признательность. Бабушки и дедушки благодаря своей особой роли в семье нередко становятся естественными проводниками этого опыта. Для детей они не просто старшие родственники, а вторая опора, источник безусловного принятия и живой мост в прошлое семьи. Как научить ребенка благодарить старших, «Вечерней Москве» рассказала педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы Наталья Васильева.

© Вечерняя Москва

Учить своим примером

Благодарность усваивается через наблюдение, а не наставления. Ребенок не учится благодарности из лекций, а впитывает ее, наблюдая за тем, как взрослые относятся к старшему поколению.

Если мама с теплотой разговаривает с бабушкой, если папа терпеливо помогает дедушке разобраться с телефоном — ребенок внутренне усваивает: «Это важно. Это нормально. Это любовь».

С психологической точки зрения это моделирование поведения — один из самых мощных механизмов социального обучения в детстве.

Помогать «увидеть» чувства другого мягко и без давления

Вместо абстрактных фраз вроде «Ты должен уважать бабушку» гораздо эффективнее называть эмоции и связывать их с действиями ребенка. Например: «Ты видел, как бабушка улыбнулась, когда ты обнял ее? Она ждала тебя весь день — даже твое любимое печенье достала из шкафчика». Или после пропущенного визита: «Бабушка немного загрустила, когда ты не пришел. Она переживала — думала, все ли у тебя в порядке».

Так ребенок учится эмпатии — способности чувствовать мир другого человека. А благодарность в этом случае становится не долгом, а естественным откликом на заботу.

Организовать совместные занятия

Благодарность не формируется в пустоте. Она растет там, где есть совместный опыт, усилие и эмоциональный контакт. Пусть ребенок вместе с бабушкой замесит тесто — и почувствует, как устают руки. Пусть с дедушкой соберет семейный альбом и услышит, как дрожит голос, когда тот рассказывает о своем отце.

В такие моменты «спасибо» приходит само — потому что ребенок ощущает ценность другого человека, чувствует переживания.

Поощрять благодарность

Важно поддерживать любую искреннюю инициативу — даже неловкую. Если ребенок нарисовал простой и незатейливый рисунок, но очень при этом старался и решил подарить картину бабушке — это уже проявление признательности.

Не стоит исправлять, улучшать или требовать «правильного» результата. Лучше сказать: «Бабушка так растрогалась! Она повесила твой рисунок над кроватью, ей очень приятно». Так мы укрепляем внутреннюю мотивацию — ребенок учится выражать благодарность не ради похвалы, а потому что видит: его жест имеет значение.

Создать традиции выражения благодарности

Семейные традиции — мощный психологический якорь. Это может быть:

воскресный звонок бабушке;

совместное украшение елки;

открытки на дни рождения;

чай по воскресеньям с рассказами из детства.

Когда благодарность становится частью ритма семьи, она из «надо» превращается в естественное проявление любви.

Почему детям важно общаться с бабушками и дедушками

Общение с бабушками и дедушками с психологической точки зрения уникально. Оно совсем не похоже на общение с родителями и другими взрослыми. Родители — фигуры авторитета и границ: они учат ответственности, дисциплине, правилам жизни. Бабушки и дедушки — фигуры принятия и тепла: они дают ребенку возможность быть собой — без оценки, спешки и страха разочаровать.

Этот контраст важен для здорового развития:

ребенок учится, что в мире есть разные формы любви — и все они ценны;

получает дополнительную эмоциональную опору, что снижает тревожность и укрепляет самооценку;

в подростковом возрасте, когда конфликты с родителями неизбежны, бабушка или дедушка часто становятся тихой гаванью, где можно просто помолчать — и быть услышанным.

Таким образом, отношения с бабушками и дедушками дополняют, а не дублируют родительские.

Кроме того, через рассказы бабушек и дедушек ребенок ощущает прошлое не как сухие даты, а как настоящую жизнь: как дед ходил за водой к колодцу, как бабушка шила школьную форму из старого платья, как зимой берегли мандаринку на Новый год. Такие рассказы впускают ребенка в семейную историю, учат уважать труд, стойкость и умение радоваться малому, а еще дают чувство: «Я — часть чего-то большего».

Почему старшему поколению особенно нужна наша помощь

С возрастом многие теряют не только физическую силу, но и ощущение нужности. Одиночество — одна из главных угроз для психологического и даже физического здоровья пожилых людей.

Когда ребенок звонит, рисует открытку, спрашивает совета, он возвращает бабушке или дедушке чувство значимости: «Меня помнят. Меня слышат. Я все еще часть семьи».

Это взаимовыгодно:

старшее поколение получает эмоциональную поддержку;

ребенок — опыт, мудрость и чувство корней.

Что делать, если бабушка и дедушка живут далеко

Расстояние не отменяет связи — оно лишь требует других форм.

Ребенок может:

писать письма от руки (это особенно ценно в эпоху мгновенных сообщений);

отправлять фото своих поделок или рисунков;

участвовать в чайных посиделках онлайн;

вместе смотреть старые фильмы по видеосвязи;

готовить по бабушкиному рецепту и присылать фото результата.

Главное, чтобы ребенок чувствовал, что расстояние не мешает общению.

Благодарность старшему поколению — это не вопрос этикета, а проявление зрелого отношения к другому человеку. Она формируется тогда, когда ребенок учится замечать заботу, понимать чувства и осознавать свою причастность к семейной истории.

Поддерживая связь с бабушками и дедушками — через внимание, совместные дела или просто теплые слова — мы не только дарим им ощущение нужности, но и помогаем ребенку вырасти с чувством уважения, эмпатии и внутренней опоры.

Информирование столичных учащихся и их родителей о психологических подходах к конструктивному общению, самореализации и проведению досуга способствует укреплению семейных отношений и повышению уровня самооценки и эффективности ребенка, а также соответствует целям проекта «Мы вместе» национального проекта «Молодежь и дети».

Дети вырастают, а вместе с этим меняется и тон общения. Те, кто еще недавно нуждался в подсказках и советах, вдруг начинают активно «корректировать» поведение родителей — от выбора одежды до приготовления супа и планов на выходные. Это может ранить глубже, чем замечания посторонних, ведь они исходят от самых близких. Почему взрослые дети берут на себя роль «воспитателей» и как сохранить теплые отношения, не теряя себя и собственные границы, «Вечерняя Москва» узнала у психолога Юлии Тарибо.