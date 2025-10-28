Опрос показал, что бабушки должны начать играть в Roblox

В честь Дня бабушек и дедушек образовательная платформа Учи.ру и социальная сеть Одноклассники запустили проект #ШколаНасСвязала, чтобы показать ценность общения между поколениями. В рамках проекта компании провели исследование и выяснили, чему учат бабушки и дедушки своих внуков, как дети помогают старшему поколению осваивать цифровые технологии и онлайн-сервисы. Кроме того, в проект вошли короткий видеофильм и конкурс для семей с детьми и внуками, который позволяет поделиться своими совместными моментами и получить приятные подарки.

© Freepik

Данные опроса показывают, что цифровые навыки старшего поколения во многом развиваются благодаря детям. Именно с помощью внуков 78% бабушек и дедушек освоили мессенджеры, 71% — смартфоны и планшеты, а 61% — социальные сети. Для многих желание быть на связи с младшими стало стимулом учиться новому: 15% представителей старшего поколения пробуют образовательные онлайн-платформы, 21% — компьютерные игры.

В ответ на это бабушки и дедушки продолжают выполнять традиционную роль наставников, передавая жизненные навыки и ценности. 61% родителей отмечают, что старшее поколение учит детей готовить, убирать и другим бытовым навыкам, 56% — развивает важные личностные качества, а 38% — помогает с освоением школьных предметов. Любовь к творчеству сформировали 35%, к спорту — 14%, а с современными технологиями помогли лишь 4%.

Технологии становятся мостом между поколениями. Более половины семей используют мессенджеры для связи, а почти треть детей вовлекают старших в свои цифровые хобби: 27% играют вместе, 28% снимают видео. Младшие школьники особенно активно рассказывают бабушкам и дедушкам о своих интересах: каждый третий хотел бы научить их играть в Roblox или другие игры, 36% — снимать и монтировать видео, 31% — заниматься творчеством, 26% — вместе узнавать новое по школьным предметам с помощью технологий, столько же — использовать голосовых помощников, 21% — создавать собственные сайты, игры или приложения, 15% — программировать. У старшеклассников интерес к цифровым активностям снижается, но сохраняется желание заниматься совместным творчеством (32%) и спортом (23%).

В рамках проекта #ШколаНасСвязала был создан короткий фильм, который напоминает, что цифровые технологии не заменят теплоту, заботу и мудрость бабушек и дедушек. Проект призван подчеркнуть ценность семейных связей и обмена знаниями между поколениями. Чтобы поддержать эту идею на практике, каждая семья до 11 ноября включительно может принять участие в конкурсе. Для этого нужно опубликовать на своей странице в «Одноклассниках» фото или видео с внуками или детьми и указать хештег #школанассвязала. Среди участников будут разыграны эксклюзивные футболки от Учи.ру и бренда одежды для всей семьи Minidinо.