Эксперт рассказал, как достичь взаимопонимания между бабушками и внуками

Мы часто упускаем возможность узнать о жизни старших родственников, окружить их вниманием, построить прочные отношения между поколениями из-за суеты повседневных забот. В День бабушек и дедушек специалист Московской службы психологической помощи населению департамента труда и социальной защиты населения Екатерина Игонина рассказала «Вечерней Москве», как наверстать упущенное, достичь взаимопонимания между внуками и старшими родственниками.

© Freepik

Участие в воспитании ребенка

Родители, безусловно, играют главную роль в жизни детей, но бабушки и дедушки создают особую атмосферу любви и заботы. Их участие в жизни внуков выходит далеко за рамки простой помощи родителям. А жизненные истории и личный опыт старшего поколения не только интересны, но и полезны для детей. Сплоченная и дружная семья, в которой активно общаются несколько поколений, создает у ребенка ощущение единства и поддержки. Он чувствует себя более защищенным и уверенным в себе.

Развитие эмоционального интеллекта и социальных навыков

Если ребенок много времени проводит с бабушкой, именно она становится тем человеком, который закладывает в него важнейшие жизненные принципы. Бабушкина забота помогает освоить базовые правила поведения: научиться проявлять уважение к старшим, вежливо общаться с окружающими людьми, разбираться в сигналах светофора и безопасно переходить дорогу.

Такие разные и очень близкие

В отношениях между маленькими детьми и пожилыми родственниками обычно царит гармония, но по мере взросления внуков ситуация может меняться. Подростковый период становится особенно сложным этапом, когда различия в мировосприятии, жизненных приоритетах и накопленном опыте часто приводят к серьезным противоречиям между поколениями. Помочь обеим сторонам найти взаимопонимание могут родители — именно они играют важную роль в том, как складываются и поддерживаются отношения в семье.

Пять шагов к взаимопониманию

Психолог назвала пять шагов, укрепляющих связь бабушек и внуков:

Проявление интереса к жизни друг друга

Далеко не все, что интересует бабушку, привлечет внимание внуков, а сленг подростка, скорее всего, приведет старшее поколение в замешательство. Но благодаря простому общению и любопытству они учатся понимать друг друга, находить общие занятия и интересы.

Совместный досуг

Для его успешной организации важно учитывать интересы и возможности всех участников. Пусть бабушка с внучкой отправятся на мастер-класс по рисованию, а внук с дедушкой посетят музей авиации. Можно создать несколько семейных традиций: например, обмениваться новостями за воскресным пирогом, наряжать елку, посещать городские праздники или выезжать на летние пикники.

Уважение и принятие объективных различий

Лучше избегать громкого доказательства своей правоты, а пытаться объяснить, привести аргументы, узнать мнение других членов семьи и вместе поискать компромисс. Внукам также стоит помнить об особенностях возраста и здоровья бабушки и дедушки — отлично, если это подскажут родители.

Регулярное открытое и честное общение

Современные подростки и молодые люди нередко убеждены, что их понимание жизни, дружбы и решения повседневных проблем более актуально, чем у старшего поколения. Самоуверенность молодости не дает прислушиваться к бабушкам и дедушкам. Но ценность опыта старших родственников не в том, чтобы слепо следовать их советам, а в возможности увидеть ситуацию с другой стороны, обогатить собственное понимание мира и научиться ценить мудрость семейных традиций.

Поддержка и забота

Любовь, внимание и поддержка старшего поколения — бесценный вклад в нашу жизнь. Становясь взрослее, важно помнить об этом и щедро дарить им свою заботу в ответ.

Бесплатная психологическая поддержка доступна по круглосуточному телефону неотложной психологической помощи 051 (для городского) или 8 (495) 051 (для мобильного) Московской службы психологической помощи населению.

