Как часто родители помогают детям устроиться на работу

Три четверти опрошенных российских компаний (75%) заявили, что при поиске работы соискателям чаще всего помогает мама. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ИТ-колледжем «Хекслет».

© Freepik

Еще четверть опрошенных отметили, что инициативу берут на себя отцы.

По данным опроса, чаще всего родители обращаются к работодателям с просьбами о вакансиях с зарплатой от 50 тыс. до 100 тыс. рублей — такие случаи встречались у 41% респондентов. О поиске работы с оплатой до 50 тыс. рублей сообщили 32% опрошенных, а запросы на позиции с доходом 100–150 тыс. рублей получали 15%. Лишь 12% работодателей сталкивались с обращениями, где речь шла о зарплатах свыше 150 тыс. рублей.

Наиболее часто случаи поиска работы при участии родителей фиксировались в Перми, Нижнем Новгороде и Челябинске. При этом менее половины представителей бизнеса и HR-менеджеров считают вмешательство родителей в трудоустройство детей допустимым.

Сами HR-специалисты сталкиваются с подобными ситуациями реже всего — лишь 6% признались, что получали письма от родителей кандидатов. Среди собственников малого и среднего бизнеса таких 13%, а среди линейных руководителей — 15%. В каждом пятом случае обращения от родителей поступают напрямую к генеральным директорам.

«На ранних этапах развития карьеры мы рекомендуем родителям поддерживать детей — подсказывать, слушать и направлять. Нередко дети ищут первую работу через знакомых, однако выходить на рынок труда и взаимодействовать с работодателями стоит самостоятельно. Это важный опыт адаптации и общения с рекрутерами, который пригодится даже после трудоустройства», — отметил директор ИТ-колледжа «Хекслет» Антон Васильев.

Опрос был проведен методом онлайн-анкетирования среди более чем 1 тыс. менеджеров по подбору персонала, собственников бизнеса и руководителей российских компаний.