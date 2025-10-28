Назван «важный социальный клей»

Привлечение бабушек и дедушек к воспитанию внуков грозит конфликтом поколений, заявил клинический психолог Станислав Самбурский в беседе с Москвой 24.

Ранее стало известно, что 80% россиян одобряют привлечение старшего поколения к воспитанию внуков. Как показал опрос аналитического центра, 30% убеждены в этом, а еще 50% скорее согласны. Лишь 16% скорее бы не стали поручать бабушкам воспитывать детей, а 4% выступили однозначно против этого.

«С точки зрения психологии бабушки и дедушки очень нужны, потому что это межпоколенческая помощь – очень важный социальный клей, необходимый для эмоционального благополучия и внуков, и бабушек с дедушками», – сказал Самбурский.

Специалист уверен, что для человека старшего возраста забота о других и передача жизненного опыта становятся ведущим мотивом в жизни, так как часто уже нет желания делать карьеру, зарабатывать деньги и достигать всего.

«Внуки на этом фоне становятся любимыми детьми, и для них это благо, потому что у бабушки с дедушкой всегда есть время и терпение, чего часто так не хватает родителям. Но у последних в этой ситуации нередко возникает ревность», – отметил эксперт.

Родители видят, как их собственные родители забирают детей с уроков, водят их на занятия или гуляют с ними. При этом они вспоминают, как сами в детстве почти не видели маму, так как она была вечно занята, и папу, который был эмоционально недоступен.

«Для взрослых эта ситуация бывает очень болезненной, внутри они спрашивают: "Почему ты не была вот такой заботливой мамой для меня, со мной все было на бегу?" И на этой почве возникает конфликт поколений».

Как правило, конфликт поколений маскируется под борьбу за границы – родители начинают защищать свою автономию. Но особенно острым становится момент, когда бабушка с дедушкой устанавливают свои правила в воспитании детей.

«Возникает протест: "Это мои дети, и я сам знаю, как их воспитывать"», – привел пример эксперт.

Урегулировать ситуацию можно, если старшее поколение не будет воспитывать своих внуков, а будет при наличии такого желания именно участвовать в их воспитании, создавая эмоционально поддерживающий фон, заключил психолог.

Ранее представитель Общественной палаты России Сергей Рыбальченко предложил дать возможность бабушкам и дедушкам с разрешения родителей вписывать внуков в свои паспорта. Но депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с Москвой 24 заявила, что на сегодняшний день нет такой необходимости.

Она объясняла, что доверенностей для расширения прав бабушек и дедушек достаточно, а штамп в паспорте не поставит их на один уровень с родителями с точки зрения принятия решений в отношении детей.