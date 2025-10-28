Как родителям защитить детей от мошенников

Чтобы защитить детей от мошенников, родители должны в первую очередь объяснить им, что интернет - это часть реальной жизни, где те же правила: также нельзя разговаривать с незнакомцами или верить тем, кто сулит легкие деньги. Об этом "РГ" рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

© РИА Новости

Он обратил внимание, что в этом случае работают не запреты, а доверие, образование и практика. Обсуждайте, а не запрещайте, говорит эксперт.

Например, важно проговорить с ребенком, что в интернете люди могут быть не теми, за кого себя выдают. Можно рассказать о самых частых схемах: "бесплатный" стикер-пак в обмен на номер карты родителей, "взлом" аккаунта друга с просьбой перевести деньги, розыгрыши смартфонов, шантаж с компрометирующими фото/видео.

Щербаченко также рекомендует создать в семье "бессудебное пространство": чтобы ребенок был на 100% уверен, что если попадет в беду (например, его шантажируют), он может прийти к взрослым, которые его не будут ругать, а помогут решить проблему.

«Страх наказания - главная причина, по которой дети скрывают такие истории и усугубляют их», — поясняет эксперт.

По его словам, также следует установить четкие правила безопасности. То есть с детьми нужно договориться, что никогда и никому нельзя передавать данные банковских карт, коды из смс, пароли. Даже лучшим друзьям. Запрещается скачивать файлы и переходить по ссылкам от незнакомцев, верить сообщениям о выигрышах и срочных акциях. Перед любым действием с деньгами или личными данными нужно посоветоваться с родителями.

Можно также попробовать смоделировать ситуацию, сказал Щербаченко. Например, представить, что ребенку пишет друг и срочно просит перевести тысячу рублей. Спросите, что он будет делать, предлагает эксперт. Правильно, если ребенок ответит, что сначала позвонит другу и лично все уточнит.

Щербаченко также посоветовал научить ребенка проверять официальный сайт банка или госоргана. Кроме того, добавил он, взрослым не помешает настроить на гаджете родительский контроль, ограничить платежи в приложениях, установить хороший антивирус и объяснить ребенку важность сложных паролей и двухфакторной аутентификации.